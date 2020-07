Iglesias asegura que "es una mala noticia para España" que Calviño no vaya a presidir el Eurogrupo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que "es una mala noticia" que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no vaya a presidir el Eurogrupo.

En un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Iglesias ha lamentado que su compañera de gabinete perdiese la votación de este jueves frente al ministro de finanzas irlandés, Paschal Donohoe, el "candidato de países que defienden los paraísos fiscales".

"Es una mala noticia. Lo es para España y lo es para todos los que apostamos por una Europa más democrática y solidaria", ha sostenido Iglesias. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha expresado en la misma línea unos minutos antes, lamentando la victoria del candidato al que apoyaban países no "reacios al dumping fiscal".

La propia Calviño, en una entrevista en Onda Cero, ha sido preguntada este mismo viernes si había recibido algún mensaje de Iglesias después de la votación del Eurogrupo. "Es que no he leído todos, no he podido terminar de revisar", ha aseverado la vicepresidenta, que no cree que esta derrota cambie en "absoluto" su jerarquía dentro del Ejecutivo.

Este jueves, Calviño se quedó en la primera votación a solo un voto de ocupar la Presidencia del Eurogrupo, que dirigirá las negociaciones de este organismo informal durante los próximos dos años y medio. La vicepresidenta ha aseverado este viernes que "tenía apalabrados al menos 10 votos" en la votación de ayer para que fuera nombrada presidenta del Eurogrupo.

"Pero al final alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer", ha añadido la vicepresidenta, que ha afirmado que "estas cosas pasan" y que el Gobierno español sabía desde el principio que conseguir la Presidencia del Eurogrupo "iba a ser una lucha complicada".