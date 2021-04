Iglesias augura un Gobierno de España de izquierdas los próximos 15 o 20 años "resultado de la firmeza de UP"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha augurado este jueves un Gobierno de España de izquierdas durante los próximos 15 o 20 años "resultado de la firmeza de Unidas Podemos" como consecuencia de haber impedido un Gobierno del PSOE y Ciudadanos (Cs) en su momento.

En un mitin celebrado este mediodía en Leganés, Iglesias ha contado que cuando PSOE y Cs presentaron un acuerdo de Gobierno en el Congreso les dijeron que si lo permitían con su abstención los medios "empezarían a hablar bien de ellos". "Y dijimos que no. Y después de ver a Cs en la foto de Colón y sostener a los gobiernos del PP con la ultraderecha teníamos razón nosotros. Ahora con la correlación que se ha generado en este país, el PSOE solo puede ponerse de acuerdo con la izquierda y eso es bueno para España y eso tiene que ver con que fuimos firmes", ha esgrimido.

"Dijimos no, que no se nos compra, sabíamos que nos vais a reventar por ello, pero el resultado de esa firmeza es que estamos en el Gobierno y con una correlación de las fuerzas parlamentaria que impide que el PSOE se equivoque de aliados porque no tienen otra opción que nosotros y otras fuerzas de izquierdas como aliados. Es resultado de nuestra valentía y firmeza. Eso significa que la derecha no puede volver a gobernar en España, resultado de algunas decisiones muy difíciles que tomamos en los últimos años. Y su respuesta es pedir a Vox que vaya diciendo que hay que legalizar partidos políticos en España", ha proseguido.

Según el líder de Podemos, el PP no puede volver pronto al Gobierno central "porque no hay análisis electoral que diga que eso sea viable". "La única opción para los próximos 15-20 años es un acuerdo para las izquierdas y eso es, modestia aparte, resultado de la firmeza de Unidas Podemos", ha añadido.

Iglesias está gobernando en muchas comunidades, en el Gobierno central y cree que a partir del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. "Entonces, ¿a la derecha qué le queda? En términos de tácticas y estrategias, ¿qué le queda a la derecha? Por eso surgen los fascistas, las amenazas y los bulos. Si no les podemos prohibir hacer política, les vamos a destruir personalmente, dicen, y entonces los cachorros de ultraderecha me dicen rata y difunden bulos que están detrás de las amenazas. Lo hacen porque estamos más cerca de demostrar que este país se puede transformar", ha indicado.

El exvicepresidente del Gobierno de España ve "escandaloso cómo han caído las caretas" en los últimos tiempos a algunos y cree que eso se debe precisamente porque, a su juicio, van a llegar al poder. "Si dicen que está ganado, ¿por qué hay tanta agresividad y hablan tanto de nosotros? Si estamos tan mal, ¿por qué hablan tanto de nosotros? La mayor parte de las intervenciones de la derecha y ultraderecha en el debate de Telemadrid fueron contra mí porque saben quien tiene la valentía y firmeza para hacer lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid", se ha respondido.

"FASCISMO ES LA DERECHA CUANDO SE DA CUENTA QUE PUEDE PERDER EL PODER"

Durante el mitin, Iglesias ha dicho que el fascismo "es la derecha cuando se da cuenta de que pueden perder el poder. "Y eso quien sabe de historia lo sabe perfectamente. No soportan los enemigos de la democracia que corran por sus venas la sangre de muchos cuyos padres o abuelos no sabían leer y se organizaban en sindicatos que puedan llegar a tener más títulos universitarios y una vida mejor que ellos. Ganándoselo a pulso. Con esfuerzo", ha apostillado.

"¿Cómo pueden hablar de esfuerzo los que presumen de títulos nobiliarios, a quienes les regalan los másteres que le cuesta tanto a la gente, cómo hablan de esfuerzo personas a las que Sarasola les pone un piso de lujo y que se comprometió en un programa a enseñar la factura y todavía no lo ha hecho? La libertad para ellos es poder comprar a dos diputados del PSOE en 2003, a dos diputados de Murcia ahora, ir al palco del Real Madrid a hacer negocios para que te financien una campaña electoral, o saltarte la ley para vender un cuadro a tu amigo Villar Mir", ha criticado.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha reivindicado que Unidas Podemos en estos años "ha demostrado que la democracia puede funcionar". "Llevan siete años resistiéndose a que una fuerza política tuviera poder para cambiar las cosas. Han hecho todo lo posible para alterar las reglas democráticas. Eso de que no se podía aceptar que estuviéramos en el poder es su miedo a la democracia", ha apuntado.

Tras alardear de los logros de sus ministros, Pablo Iglesias ha alabado a su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique: "No he visto a nadie que vaya en una silla de ruedas, con esa aparente vulnerabilidad, que sea político más feroz. Cuando la gente vea a Echenique ven a un adversario político feroz y eso es Unidas Podemos".

"Hay dos cosas que nos hemos ganado en estos años: valentía y firmeza. No nos lo cuestionan ni los adversarios. Había que demostrar mucha firmeza para llegar al Gobierno y de lo firmado en un papel no se mueve ni una coma, y con nosotros lo que se firma se cumple. Y ahora en Madrid para ganar a la derecha hace falta poner encima de la mesa firmeza y valentía porque de otra forma no se produce la movilización. Y en los próximos dos años demostraremos cada semana que hay un gobierno de izquierdas y que se nota, que lo noten los ricos, los padres que llevan a una escuela pública a sus hijos o los vecinos del sur", ha concluido.