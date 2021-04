Iglesias augura que muchos responsables regionales acabarán en prisión por la gestión "criminal" en las residencias

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno regional, Pablo Iglesias, ha augurado este lunes que muchos responsables regionales "acabarán en la cárcel" por la gestión "absolutamente criminal" que hicieron en las residencias de ancianos en el punto álgido de la pandemia.

En una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Iglesias ha señalado que entonces desde el Gobierno central hicieron "muchas cosas" en esta materia, como declarar esenciales a los trabajadores de los geriátricos, dotar de financiación a las comunidades y dotarles de más competencias para repartir EPIs.

"Lo que pasó en Madrid no fue un cruce de acusaciones. La propia Consejería (de Políticas Sociales) dijo que llegaron órdenes (de la Consejería de Sanidad) que eran ilegales e inmorales y pueden ser un delito. Existen unos correos que pueden ser constitutivos de delitos. Lo que hizo el Gobierno regional es absolutamente criminal. Cuando esto se investigue muchos pueden acabar en la cárcel", ha indicado.

Y es que el líder de Podemos considera que lo que ocurrió entonces, con las protocolos de no derivación de usuarios de residencias a hospitales en el punto álgido de la pandemia, "no es opinable" que le costó la dimisión al entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.

También ha criticado que ahora, al convocarse elecciones, se haya cerrado la comisión de investigación de la Asamblea sobre Residencias y Covid-19 Ha cerrado todas las comisiones para esclarecer qué pasó con las residencias, que volverán a abrir si gobiernan porque "es evidente lo que ha pasado aquí".

El exvicepresidente del Gobierno de España cree que van a gobernar en la Comunidad de Madrid porque "están detectando mayor movilización en los barrios trabajadores". Un ejecutivo de coalición en el que a su juicio ha de aprobarse una reforma sobre impuestos pese a la "estrategia" en campaña del candidato sociales, Ángel Gabilondo, "solo un programa es de izquierdas si asume la justicia fiscal".

A FAVOR DE UNA POSIBLE PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Pablo Iglesias también ha hablado del estado de alarma, que previsiblemente decaerá en un mes. "Defendimos en esos días de mucha tensión que había que declarar el estado de alarma. He vivido consejos de ministros muy duros, teniendo que tomar decisiones muy complicadas en un momento sin precedentes. Se podían haber hecho las cosas mejor, pero no hay que politizar algo como una pandemia. Con muchas comunidades lo conseguimos hacer muy bien", ha comentado.

Sin embargo, la sensación de Iglesias es que el PP entendió la pandemia como "una oportunidad para hacer caer a la oposición, pero tendríamos que haber cooperado". "Tan difícil nos lo puso para sacar los ERTE, con el estado de alarma, que era imprescindible para garantizar la vida de los ciudadanos; es algo que no se debería volver a repetir jamás", ha criticado.

El secretario general de Podemos considera que "no puede haber excusa jurídica para no proteger la salud y la vida de los ciudadanos", por lo que cree que si las autoridades sanitarias lo avalan, el Congreso tendría que aprobar una nueva prórroga "o lo que fuera necesario, pero no politicemos esto porque todas las formaciones estamos llamadas a colaborar y trabajar".

"Nosotros hemos revertido ocho años de recortes del PP, de acuerdo con muchas comunidades y con la patronal y los sindicatos. Yolanda Díaz, ahora como nueva líder de Unidas Podemos en el Gobierno, como ministra de Trabajo ha firmado más acuerdos con la patronal que nadie. Dialogar con todos y llegar a soluciones con todo el mundo", ha defendido Iglesias.