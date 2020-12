Iglesias compara el veto del PP a Podemos en la renovación del CGPJ con no celebrar elecciones generales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comparado el veto del PP a que Unidas Podemos participe en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la posibilidad de que no se celebraran elecciones generales para que no participaran "partidos de derechas".

Por tanto, ha manifestado que ante este "bloque solo hay una salida", en clara referencia a la reactivación de la reforma del Poder Judicial en el Congreso para incluir la posibilidad de elegir a los vocales del turno judicial por mayoría absoluta, en caso de no ser posible mediante mayoría cualificada.

Así lo ha indicado en Twitter en referencia a las declaraciones del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien este mismo martes descartado "absolutamente" la posibilidad de cerrar un acuerdo con el Gobierno antes de que acabe el año para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es más, el número dos del PP ha advertido de que "prefiere" que este órgano "siga como está" a hacer una "mala" negociación que "permita que señores de Podemos entren a formar parte de instituciones en las que no creen".

Unas palabras que ha contestado Iglesias: "García Egea dice que prefiere que no se renueve el CGPJ, antes que aceptar que UP participe en la renovación. "Es como si, tras 4 años, nosotros dijéramos que preferimos no convocar elecciones para que no participen partidos de derechas", ha zanjado.

Diversos cargos de Unidas Podemos se han pronunciando a favor de reactivar dicha reforma, paralizada temporalmente en el Congreso, ante la actitud de bloqueo del PP y apelando directamente al PSOE para avanzar en su tramitación.

El presidente del grupo parlamentario en la Cámara Baja, Jaume Asens, considera que ha llegado la hora de "quitar el pie del freno" sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial ante la "desobediencia institucional" del PP a renovarlo.

En este punto ha sugerido la posibilidad de retocar la proposición de ley registrada con el PSOE para que no baste con mayoría absoluta para elegir a los vocales del turno judicial, sino que ésta tenga que incluir al menos a cinco grupos parlamentarios.

El PSOE podría llevar a un primer debate en el Pleno del Congreso la reforma la semana del 15 de diciembre, porque tiene cupo para incluir la toma en consideración de una proposición de ley en esa sesión. El orden del día de ese Pleno tiene que confeccionarse la próxima semana y su socio de Gobierno quiere que se incluya para que la norma inicie su andadura en la Cámara.