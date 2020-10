Iglesias descarta dimitir al no esperar la imputación "ni como mera hipótesis"

Barcelona, 8 oct (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha descartado dimitir tras la decisión del juez del caso Dina de pedir al Tribunal Supremo que le investigue por varios delitos, y ha augurado que no habrá imputación contra él "ni como mera hipótesis".

Iglesias discrepa del juez y dice que el robo a Dina buscó dañar a Podemos

"Es imposible, inconcebible que se aceptase la petición del juez. Representaría una vulneración del Derecho sin parangón en este país", ha señalado en una entrevista este jueves en RAC1.

"No es imaginable que en una democracia de la Unión Europea ocurriera algo así. Hablamos de que se plantea que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente", ha señalado Iglesias, que ha asentido cuando le han preguntado si se siente víctima de un acoso mediático, político y judicial.

Precisamente, el líder de la formación morada ha apuntado que el caso "no responde tanto a una investigación ni proceso judicial, sino mediático", una realidad que para Iglesias es significativa de cómo funcionan los poderes en España.

"Es demasiado evidente lo que pasa con las cloacas en nuestro país, cómo trabajan los medios de comunicación con las cloacas del Estado", ha añadido Iglesias, que ha defendido que "la derecha y la ultraderecha" usan "las cartas a mano" para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición.

"El bloque de la derecha en este país no aceptó el resultado de las urnas e incluso han sido capaces de usar algo tan grave como una pandemia para intentar hacer caer un gobierno", ha dicho.

Preguntado sobre si "la derecha" estaría abusando del Poder Judicial, Iglesias ha preferido no decir nada porque al ser vicepresidente del Gobierno prefiere ser "prudente" y no puede "comentar más".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyó este miércoles a su vicepresidente segundo después de que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, haya pedido al Tribunal Supremo que le investigue por varios delitos, entre ellos denuncia falsa, en el caso Dina.

La petición del juez pilló al Gobierno en plena presentación del plan de recuperación para España y ha sorprendido a Podemos, que, de nuevo, acusa a la Justicia de "perseguir" a su partido, mientras que la oposición, y en particular el PP, han reclamado de inmediato al jefe del Ejecutivo la destitución del vicepresidente segundo.

En una exposición razonada, el juez García Castellón ha pedido investigar al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 por descubrimiento o revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.