Iglesias se desmarca del interés del PSOE por "reforzar" la Corona

Madrid, 30 dic (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que respeta la intención de Pedro Sánchez de renovar y "reforzar" la Corona porque el PSOE es un partido "monárquico", pero se ha desmarcado de ese objetivo porque la formación morada es republicana.

"Yo respeto que los monárquicos quieran reforzar a la Corona pero creo que lo que hay en este país es un debate sobre si la monarquía es más o menos útil", ha dicho Iglesias en una entrevista en TVE al ser preguntado por la "hoja de ruta" de Sánchez para renovar la institución.

Ayer, en la tradicional rueda de prensa de balance de año ofrecida tras el último Consejo de Ministros de 2020, Sánchez apuntó a que se trazaría una "hoja de ruta" para renovar la Corona.

El jefe del Ejecutivo, que no concretó si en sus planes está impulsar una ley de la Corona, sí abrió la puerta a emprender "paso a paso" una renovación de la institución para dotarla de "transparencia y ejemplaridad".

Iglesias ha recordado este miércoles que en el Gobierno hay dos fuerzas políticas que piensan de forma distinta en el asunto de la Monarquía, lo que se traduce en posiciones también divergentes. "En el Gobierno hay dos formaciones, una monárquica y una republicana", ha zanjado.

Mientras ayer Sánchez ensalzó el discurso "valiente" de Felipe VI en un año en que se han conocido las actividades supuestamente ilícitas de Juan Carlos I, Iglesias ha dicho que esa alocución se define por "las ausencias".

"El discurso causó reacciones diferentes. A Vox le encantó, al PP también, al PSOE parece que también y a todas las fuerzas republicanas no nos gustó", ha remarcado el vicepresidente segundo.

Además, Iglesias ha asegurado que el debate sobre la Monarquía interesa a los ciudadanos. "Si no interesa, ¿por qué hay tantos periódicos monárquicos que no hablan de otra cosa? Si no le interesa a nadie, ¿por qué el CIS no pregunta por esto?", ha cuestionado.

Por otro lado, respecto si los políticos independentistas presos deberían ser indultados antes de las elecciones de febrero, el vicepresidente segundo ha insistido en que su opinión es que ya "deberían estar en las instituciones representando a los ciudadanos que les votan, que son unos cuantos".

Sin embargo, ha señalado, conceder el indulto no es su competencia, de modo que todo lo que puede hacer Unidas Podemos es lograr que su socio de Gobierno, el PSOE, dé "pasos muy importantes para normalizar la situación política en Cataluña" y salir de la excepcionalidad.

"Los dispositivos jurídicos establecidos en nuestra legalidad están para ayudar y el Gobierno los tiene y los debe usar", ha dicho en referencia a los indultos.