Iglesias desvela que mantiene el contacto con presos del procés y recalca que no se le puede achacar "equidistancia"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado este jueves que "jamás" ha "interrumpido" el contacto con los dirigentes independentistas que están en prisión cumpliendo condena por organizar proceso de sedición catalán y ha rechazado que a él se le pueda acusar de actuar con "equidistancia" en esta cuestión.

Así se ha pronunciado Iglesias durante su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, en respuesta a la senadora de Junts María Teresa Rivero Segalás.

"Yo he ido a la cárcel a ver a los presos de su formación política y jamás he interrumpido el contacto", ha afirmado Iglesias, antes de apostillar: "De equidistancia, a lo mejor se puede acusar a otros, a mí no".