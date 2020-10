Iglesias desvela que mantiene el contacto con presos del procés y rechaza que se le achaque "equidistancia"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha desvelado este jueves que "jamás" ha "interrumpido" el contacto con los dirigentes independentistas que están en prisión cumpliendo condena por organizar proceso de sedición catalán y ha rechazado que a él se le pueda acusar de actuar con "equidistancia" en esta cuestión.

Así se ha pronunciado Iglesias durante su comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, en respuesta a la senadora de Junts María Teresa Rivero Segalás.

"OTROS" PUEDEN SER EQUIDISTANTES, PERO NO PODEMOS

"Yo he ido a la cárcel a ver a los presos de su formación política y jamás he interrumpido el contacto", ha afirmado Iglesias, antes de apostillar: "De equidistancia, a lo mejor se puede acusar a otros, a mí no".

Iglesias ha apuntado que, cuando le sucede algo a tu formación política no se debe pensar que "no hay antecedentes" porque suele haberlos. "Tenemos que ser muy generosos con los que han padecido injusticias y abusos en el pasado y eso ha ocurrido también en Cataluña y usted lo sabe", ha enfatizado.

Pero ha recomendado a la senadora de Junts que no pongan "en cuestión la democracia". "Estamos en una democracia, llena de imperfecciones, pero ésta es una democracia", ha dicho, incidiendo en que precisamente por eso Junts está en el Senado y él en el Consejo de Ministros.

NO CUESTIONEN LA DEMOCRACIA

Por eso ha llamado a no pensar que "el Derecho simplemente la voluntad razonada de los vencedores" y a tener en cuenta que es también "la expresión de los avances democráticos".

"En campo abierto los que ustedes y yo sabemos tienen todas las que ganar y los que representamos hacer política desde una posición mucho más débil lo único que tenemos para defendernos es el Derecho", ha proseguido.

"Reconozcamos que nuestra democracia podría ser mejor, que tiene límites, pero debemos estar unidos para defender lo más valioso que tenemos y para enfrentar a los que escupen y desprecian constantemente a la democracia. No les regalemos ese significante, señoría", ha reclamado Iglesias.