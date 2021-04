Iglesias dice que la carta amenazante es consecuencia de la "impunidad" del "discurso de odio de la ultraderecha"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos y candidato de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que la carta amenazante que ha recibido con cuatro balas en el interior es "otra consecuencia más" de la "impunidad" del "discurso de odio de la ultraderecha" y ha defendido que "para ser demócrata hay que ser antifascista".

Iglesias se ha expresado de esta manera en redes sociales después de recibir una carta amenazante a través de dependencias del Ministerio del Interior, en la que había cuatro balas del fusil tipo Cetme. "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota", señalaba el mensaje de la misiva cuyo contenido ha dado a conocer el líder de Podemos.

A este respecto, Iglesias ha recordado que "no es la primera vez que sucede" pues, según ha dicho, recibe "amenazas y más amenazas" para que deje de "hacer política". "Cada vez van un poco más lejos", ha avisado.

Según el secretario general de Podemos, la carta es "otra consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha". "Esto es consecuencia de la normalización mediática de bulos y mentiras contra nosotros. Y también es la consecuencia de la impunidad", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha indicado que "no ha habido ni un solo detenido por el atentado" contra la sede de Podemos en Cartagena "con un cóctel molotov". "El ex legionario que disparó con fuego real contra fotos de miembros del Gobierno mientras reía frente a la cámara, se ha ido de rositas. No ha habido ninguna consecuencia para los militares retirados que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles por rojos. ¿Cómo no van a sentir una impunidad absoluta como para enviarnos amenazas de muerte con balas de un fusil de asalto?", ha cuestionado.

A su juicio, las cartas también "están amenazando la democracia" y al derecho de los ciudadanos "a votar a quien te dé la gana y a ejercer tu libertad". "Porque no nos atacan por quiénes somos sino por lo que representamos. Hoy soy yo pero, si continúan la impunidad y el blanqueamiento mediático de la ultraderecha, mañana serán otros compañeros", ha escrito.

Por último, ha confirmado que presentará la denuncia de las amenazas en los juzgados. "Pero la amenaza a la democracia la tenemos que rechazar entre todos y todas. Esto no va de personas ni de partidos, va de defender la libertad y la democracia. Para ser demócrata hay que ser antifascista", ha finalizado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido en las últimas horas una carta amenazante con una bala en su interior, según han informado a Europa Press fuentes de Interior.

Los hechos han sido denunciados en dependencias policiales para su análisis en la Comisaría General de Policía Científica. En el caso de Grande-Marlaska, la carta la ha recibido este jueves en la sede del Ministerio con matasellos de Correos del día 19 de abril.