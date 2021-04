Iglesias dice que en las elecciones en Madrid está en juego la libertad

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder de Podemos y candidato de Unidas Podemos (UP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido este martes a quienes no les votan que reflexionen sobre algunos acontecimientos que están pasando en los últimos días para concluir que en las elecciones del 4 de mayo los ciudadanos "no se juegan quien gane, sino la libertad".

En un vídeo, Iglesias recuerda que todos los días pasan muchas cosas y se generan muchas noticias, especialmente en campaña, con todos los candidatos con actos electorales. "A veces tener que atender a todas las cosas que pasan hacen que no te enteres de lo que está pasando, y en estos días están pasando cosas muy fuertes. Y quiero parar y poco y comentarlas", apunta.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha aludido en primer lugar al partido de fútbol entre el Cádiz y el Valencia en el que un jugador llamó presuntamente a otro "negro de mierda". El afectado se quejó y su equipo abandonó el partido. Pero al final el partido se reanudó con el jugador atacado ausente y el atacante jugando, remarca.

"En cambio cuando en el campo del Rayo los hinchas de este equipo llamaron nazi a un jugador del Albacete famoso por sus vínculos con grupos neonazis de su país, ahí se suspendió el partido. Habrá quien diga que es lo mismo llamar nazi a quien se fotografía con símbolos supremacistas que llamar negro de mierda a un futbolista, todo muy normal", ha apuntado con sarcasmo.

Por otro lado, Iglesias ha recordado que el lunes de la semana pasada la cuenta oficial de Vox en Instagram anunciaba que si gobiernan deportarían a Sergine Mbayé, tras conocer que iría en la lista de Unidas Podemos a los comicios madrileños. "

En este caso no pueden decir que le deportan por ser extranjero. Serigne es español y trabaja llevando un restaurante. Parece que le quieren deportar por negro. Y no pasa nada. Ni sanción electoral y reproche jurídico y la mayoría de las televisiones ni lo comentan. Si lo hizo (Federico Jiménez) Losantos desde su radio financiada por la caja B del Partido Popular, que dijo que habrá que instalar una alarma en la Asamblea de Madrid porque ya se sabe que los negros roban y no pasa absolutamente nada", ha apostillado.

A continuación, el aspirante al Gobierno regional ha indicado que el pasado martes estuvo en Coslada con una asociación de vecinos objeto de ataques violentos de neonazis, cuando algunos "vinieron para hacernos el saludo fascista". "En muchas teles y periódicos se refirieron a ellos como manifestantes y, por supuesto, no fueron detenidos", ha criticado.

Por último, Pablo Iglesias se ha referido al ataque que sufrió la sede de Podemos en Cartagena esta Semana Santa con un cóctel molotov. "Me llamó personalmente el presidente del Parlamento europeo preocupado por el ataque y el auge de los grupos ultras en España. Aquí ni un solo periódico en papel colocó el ataque en portada. Os preguntáis si hubiera sido una sede del PP, a lo mejor hubiera pasado igual o quizá habría abierto las portadas de todos los periódicos, declaraciones institucionales y condenas en los parlamentos. Sabemos que la policía está investigando el ataque, pero de momento no hay detenidos. A ver si está vez hay más suerte", ha manifestado.

Tras todo ello, el líder de Podemos se ha dirigido de nuevo a los espectadores del vídeo pidiendo que reflexionen sobre lo que ocurre, aunque ellos no sean negros ni miembros de Podemos ni su persona les caiga fatal, o incluso si piensan que esto es un problema de su partido "y a ellos no les afectar".

"No te voy a pedir el voto el 4 de mayo pero dale una vuelta a lo que está pasando porque no nos jugamos qué partido gane y quién gobierna. Nos jugamos lo más importante: la libertad", concluye.