Iglesias llama a la "gente que no insulta" a dar la vuelta a "la corrupción"

Madrid, 17 abr (EFE).- El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha llamado este sábado a la "gente que no insulta" y que "no necesita dar un golpe con su bandera" a movilizarse para acabar con el Gobierno actual, y "darle la vuelta a 25 años de corrupción y de desmantelamiento de lo público".

En el acto de arranque de campaña que no se ha convocado a la prensa pero al que sí ha asistido público uniformado con mascarillas moradas, Iglesias ha dado por iniciada la contienda electoral y ha llamado a que "hable la mayoría" para que -ha dicho- una minoría de madrileños no decida el futuro de todos.

El acto ha tenido lugar, según ha informado Unidas Podemos, en el parque de Enrique Tierno Galván, y en él el exvicepresidente del Gobierno y líder de Podemos ha reivindicado la "valentía y la firmeza" como los valores necesarios para ganar las elecciones.

Porque, en su opinión, podrá haber un Gobierno distinto si "la gente que "no insulta, no grita y no necesita dar un golpe con su bandera" sale a demostrar que "ya está bien de que el barrio de Salamanca tenga que decidir lo que ocurre en el corredor del Henares, las ciudades del sur, Vallecas, Canillejas, San Blas o La Elipa".

Iglesias ha pedido movilizarse para decirle al PP que se va a acabar su modelo educativo "que apuesta por lo privado" y para que se ponga límite a las patronales inmobiliarias porque -ha dicho- los jóvenes necesitan pagar el alquiler.

El candidato de Unidas Podemos ha llamado además a combatir la apatía de quienes dicen que sus pretensiones son un imposible porque, ha recordado, a él también le decían que "no había números" para hacer una moción de censura al expresidente Mariano Rajoy y sí los hubo, del mismo modo que consiguió un Gobierno de coalición.

"Gracias a que fuimos firmes tenemos a Yolanda Díaz de vicepresidenta", ha asegurado Iglesias, que pide a los madrileños un esfuerzo para que salgan del Gobierno quienes vienen "de comprarse a dos diputados del PSOE" -en referencia al 'tamayazo'- y de "comprarse campañas electorales".

En el acto de arranque han arropado a Iglesias los candidatos de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Isa Serra, Vanessa Lillo, Alejandra Jacinto, Agustín Moreno, Jesús Santos, Carolina Alonso, Serigne Mbaye, Sol Sánchez, Julio Rodríguez y Lilith Verstrynge.

En una imagen aérea retransmitida en directo se leía cómo en la plaza se había dibujado el lema de campaña de Unidas Podemos: "Que hable la mayoría".