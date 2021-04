Iglesias llama a parar en las urnas la "impunidad" de los ataques de Vox

Madrid, 23 abr (EFE).- El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha llamado este viernes a parar en las urnas "el clima de impunidad" con el que, ha denunciado, actúa la ultraderecha de Vox y que permite que "cada día" se dé un paso más: "Hoy son balas, ¿mañana qué va a ser?".

Tras abandonar el debate electoral de la Cadena Ser después de que Rocío Monasterio, de Vox, haya puesto en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias, el candidato de Unidas Podemos ha declarado a los periodistas que él no puede estar en un debate "con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas".

Unas amenazas que, según ha dicho, se dispone a denunciar. "Esperamos que esta vez se produzcan detenciones", ha pedido Iglesias, que se ha quejado de no las hubo tras el ataque con cócteles molotov a la sede de Podemos en Cartagena (Murcia).

También ha lamentado que se fuese "de rositas" el exlegionario que disparó contra fotos suyas y del ministro del Interior, absuelto por la Justicia.

Iglesias se ha quejado del "error" que en su opinión supone que se banalicen los ataques de Vox, porque, ha alertado, no es aceptable en democracia "el racismo y el fascismo".

"La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos. Me llaman rata, me llaman chepudo... Van directamente al ataque personal sin ningún tipo de límite y, aunque nosotros vayamos a los juzgados, esto hay que pararlo en las urnas", ha pedido el candidato de Unidas Podemos.

Iglesias ha considerado "gravísimo" que una fuerza política española se atreva a hacer propaganda electoral "copiada" de la de los nazis, en referencia a los carteles en la que comparaba el coste para el Estado de los menores extranjeros y las pensiones. "Esto es muy grave y tiene que tener una respuesta democrática", ha dicho.