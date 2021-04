Iglesias pide a Gabilondo que "no venda la piel del oso antes de cazarla" nombrando vicepresidenta

Entiende que prometa no subir impuestos para atraer algún voto de la derecha

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El candidato del Unidas Podmeos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha pedido este viernes al aspirante socialista, Ángel Gabilondo, que "no venda la piel del oso antes de cazarla" anunciado que la actual ministra de Industria, Reyes Maroto, sería su vicepresidenta económica en caso de gobernar la región.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Iglesias ha reconocido que "le cae superbien" Maroto pero cree que "es importante no adelantarse" en estos temas. "Cuando ganemos las elecciones hablaremos de programas, equipos y nombres. De momento hay que ir a ganar, pero no nos despistemos; luego se hablarán de cosas cuando sumemos. Yo no voy a vetar a nadie que proponga el PSOE, pero hablar antes de ganar las elecciones de hacer los equipos es construir la casa por el tejado. Esto hace que la gente diga que nos estamos repartiendo puestos sin ganar. Yo aspiro a ser presidente pero la gente quiere que ganemos las elecciones y no repartir cargos antes de ganar a la derecha", ha esgrimido.

SUBIDA DE IMPUESTOS

El líder de Podemos ha señalado que entiende la campaña de Gabilondo de prometer que no tocará los impuestos en dos años "para atraer algún voto de la derecha" pero cree que la izquierda tiene poner en marcha una reforma de impuestos progresiva para lograr la "justicia social".

"No podemos dormirnos en los laureles dos años, sino trabajar desde el minuto uno. En dos años podemos hacer muchas cosas para que nos revalidad. Nuestra voluntad es salir a trabajar, esto no es una prórroga", ha manifestado.

Sobre posibles cambios en hostelería si gobernaran, Iglesias ha señalado que mientras el Gobierno de España ha ayudado con 7.000 millones al sector, el Ejecutivo regional "les ha dado cero euros".

Y sobre un posible giro restrictivo en la gestión de la pandemia, ha respondido que si gobiernan obedecerán a lo que recomienden las autoridades sanitarias. "Yo no convertiría en política la sanidad pública. No lo quiero convertir en elemento ideológico. En esto nos tenemos que poner de acuerdo todos y hay que proteger a la hostelería con ERTEs y ayudas directas. Si tienes Covid y puedes morirte en el hospital no te preguntan a quién has votado. Tenemos que tener la decencia suficiente para no convertir este asunto en batalla política", ha indicado.

"La derecha ha dicho que no creen en lo público, porque lo público no se pone de perfil. Por lo tanto la calve fundamental es cuidar los servicios públicos y no politizar asuntos de salud pública. La Comunidad ha estado gobernando para intentar hacer caer al gobierno de coalición que no le gusta, que decían que éramos una dictadura, ilegítimos y que éramos unos criminales. Madrid ha tenido la incidencia acumulada, de UCI y hospitales más escandalosa y aprovechan la coyuntura para hacer caer el gobierno. Las Administraciones se tienen que poner de acuerdo", ha apuntado.