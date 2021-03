Iglesias pone a Isa Serra de número 2, Beatriz Gimeno de 4 y a la hija de Vestrynge de 9 en su lista a primarias

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El equipo que encabeza Pablo Iglesias a las primarias de Podemos para elegir a su lista de las elecciones a la Asamblea de Madrid de este 4 de mayo cuenta como número dos con la actual portavoz parlamentaria del partido, Isa Serra, como número tres con el coordinador regional de Podemos Jesús Santos, y como número cuatro con la exdiputada regional y actual directora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno.

Le siguen, por este orden, los actuales parlamentarios regionales Carolina Alonso, Jacinto Morano y Paloma García Villa. Luego aparece el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Julio Rodríguez; y la asesora de Iglesias en la Vicepresidencia segunda del Gobierno de España Lilith Vestrynge, hija del conocido político Jorge Vestrynge.

En los siguientes puestos figuran el también diputado autonómico Javier Cañadas, y los más desconocidos Pilar Sánchez García, Allende Marina Palomo, Inés Morales Perrín, Iñaki Olazábal, Litzi Bianca Rojas, Alberto Gómez Ramírez, Iris Marín, Víctor Valdés, Gema García Queipo, Rubén Aguilar Ibáñez, Ana Martín García y en el puesto 22 Mariano Sabas Munuesa de Caveda, periodista especializado en el mundo del heavy metal y del rock en general.

El equipo Iglesias es la única lista que se presenta completa (cabeza y cuerpo de lista) a las primarias. Es decir, ninguna persona se enfrenta al actual líder del partido en este proceso interno para ser cabeza de cartel electoral.

No obstante, sí que se ha registrado una candidatura llamada 'Podemos echar a Ayuso', que se define como "un grupo de militantes de Podemos que queremos acompañar a Pablo Iglesias y a su equipo para echar a Ayuso del gobierno de Madrid y ganar Madrid para la gente". Se trata de afiliados y algunos cargos municipales de Podemos (como la concejala de Getafe Alba Leo o la de Leganés Gema Gil).

Luego se han presentado otras 26 personas de forma independiente, sin entrar en ninguna candidatura, que es la denominada lista blanca.

EQUIPO IGLESIAS: "OPORTUNIDAD DE ROMPER DE NUEVO EL SISTEMA"

El equipo encabezado por Pablo Iglesias explican que en estos siete años de existencia han conseguido muchas cosas "que siempre les han intentado negar". "Y lo hemos hecho desde una organización concebida únicamente como un instrumento de participación política para todas esas mayorías sociales que demandaban transformación, que exigían respeto y dignidad", han señalado.

"Siete años en los que hemos conseguido, a pesar de la guerra sucia a la que se nos ha sometido, al constante acoso mediático promovido por los de siempre, agitar una democracia herida de gravedad por las manos de un bipartidismo sin escrúpulos que se había repartido el poder durante 40 largos años. Y lo hemos hecho impulsando, desde las instituciones que querían negarnos, políticas que hasta hace muy poco eran impensables", prosiguen.

Ahora, el equipo encabezado por el secretario general de Podemos, asegura que Historia vuelve a brindarles una oportunidad de seguir cambiando las cosas, "de romper de nuevo los esquemas, de enfrentarse a los que, durante más de 25 años han convertido la Comunidad de Madrid en su propio feudo, gobernando para sus círculos de interés, obviando a la gran mayoría de la población de una Comunidad que ha visto cómo las políticas neoliberales desmantelaban progresivamente los servicios públicos y convertían las instituciones en máquinas de corrupción".

"Hacer frente a la derecha imitadora del trumpismo es nuestra obligación como madrileños. Tenemos que construir un gobierno para la Comunidad de Madrid que reconstruya todo lo que se ha destruido durante estos 25 años: los servicios públicos, la igualdad entre hombres y mujeres, el cuidado del medioambiente y la justicia fiscal. Un gobierno para la gente trabajadora, para la inmensa mayoría de la población", esgrimen.

Y es que consideran que el 4 de mayo los madrileños "se juegan" la democracia, la justicia social, la sanidad y la educación de los menores. "Como madrileños, como demócratas y como antifascistas (porque no olvidemos que para ser demócrata hay que ser antifascista) pondremos toda nuestra energía y todo nuestro corazón para ganar Madrid a aquellos que quieren devolvernos a tiempos oscuros. No será fácil. Pero en estos años hemos demostrado que lo único imposible es lo que no se intenta. Juntos hemos cambiado nuestro país y juntos podemos ganar Madrid", concluyen.

PLAZOS E INTEGRACIÓN CON IU

Hoy se han publicado las candidaturas de primarias electorales de Podemos Comunidad de Madrid, abriendo también en plazo de campaña para que los aspirantes expongan su proyecto. Los días 26 y 27 tendrán lugar las votaciones telemáticas y el domingo publicarán los resultados.

Este día también terminan las primarias internas de IU Madrid. Con los nombres elegidos se tendrán que integrar, según los acuerdos pactados entre los dos partido, en una lista única de Unidas Podemos a los comicios de mayo..

Además, ayer trascendió que la abogada y activista por el Derecho a la Vivienda, Alejandra Jacinto, concurrirá en un puesto destacado como candidata independiente en el cartel electoral "como representante de la sociedad civil, en este caso de colectivos en favor de mejorar el derecho a la vivienda", confirmaron desde la formación morada.