Iglesias presume de "ganar la partida" a los grandes poderes y acusa a la derecha de "renunciar a la democracia"

Dice que los gobiernos de coalición entre partidos de izquierda son "irreversible" y que los poderes le "odian" por abortar la vía de Cs

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que "los poderes" del país "les odian" porque han "ganado la partida de ajedrez" al forjar una correlación de fuerzas para que la izquierda gobierne durante los próximos años y ha acusado al la derecha de "haber renunciado a la democracia".

Y es que para Iglesias al PP "solo le queda Madrid" y eso explica que utilicen su posición institucional en la la región no pensando en gestionar sino como "ariete para hacer caer" al gobierno de coalición estatal que tildan de "socialcomunista".

En este sentido, ha advertido del riesgo que supone la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dado que puede generar risa como antes lo hacía el expresidente estadounidense Donald Tump, pero su posible alianza con la "ultraderecha", en alusión a Vox, implica un "proyecto político que es la cancelación de la democracia".

Por tanto, ha pedido la reacción de los barrios y municipios del sur en estos comicios, dado que en las elecciones del 4 de mayo está en juego que España siga avanzando en el proceso democrático iniciado por la alianza de fuerzas de iziquierda.

Así lo ha traslado durante un acto electoral en la localidad de Alcorcón junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, Rafa Mayoral, la coportavoz de Podemos y número dos de la lista, Isa Serra, y los candidatos a la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto, Agustín Moreno, Serigne Mbaye, Jesús Santos y Vanessa Lillo.

"Cuando en el ajedrez de la democracia te ganan la partida, el poder se enfada. Hemos jugado limpio, hemos respetado las reglas del juego (*) Hemos ganado la posición estratégica y ahora ponen en cuestión la democracia. Esto es el fascismo y el poder de la democracia es conseguir avances y respetar las reglas del juego", ha sentenciado Iglesias.

DECIR QUE LA LIBERTAD ES TOMARTE UNA CAÑA ES PROPIO DE FRANCO

En su intervención, Iglesias "no es casual" que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijera en un momento concreto de un mitin electoral "pues sí, soy fascista" pues denota que el PP asume que los comicios madrileños "no van de democracia sino de poder".

También relaciona en esa postura que digan, en referencia Ayuso, la "indecencia de que la libertad para tomarte una caña o no encontrate a tu expareja". "Eso lo diría un defensor de la dictadura, con Franco también de podías tomar unas cañas y no ver a tu expareja", ha espetado luego.

LA ALIANZA DE PSOE Y UNIDAS PODEMOS ES "IRREVERSIBLE"

El aspirante a presidir la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos ha subrayado que esta dinámica es la que "lleva tratando de hacer entender al PSOE desde hace más de un año" al insistir que el "poder no va a aceptar las reglas del juego" y que haya un gobierno de coalición con Unidas Podemos, que representan también toda esa tradición política que data de la II República. "No seáis ingenuos, no lo van a aceptar y están dispuesto a todo", ha trasladado a los socialista.

Durante su discurso, el también exvicepresidente del Gobierno ha remarcado que los grandes poderes del país "no perdonan" a Unidas Podemos que les "hayan ganado todas las malditas veces" la partida de ajedrez al "desactivaran a Ciudadanos" como posible aliado del PSOE, como se comprobó en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Al respecto, Iglesias ha rememorado que cuando se abrió la opción de la formación naranja como posible socio de cara a las cuentas estatales en lugar de fuerzas de izquierda y nacionalistas, se inició "una carrera" entre ambos socios de coalición que al final permitió una correlación de fuerzas que, a su juicio, pone las bases para que la izquierda gobierne durante 15 o 20 años.

"Cómo no nos van a odiar y atacar los poderes de este país... esto es irreversible. Es el único gobierno posible", ha sentenciado Iglesias para añadir que, por todo ello, la "ultraderecha" que tiene la misma estrategia que la derecha, plantee ilegalizar a partidos como ERC o EH Bildu y busque infiltrarse en la judicatura y otros poderes del estado, pues a su juicio saben que "si dejan votar a todos los ciudadanos, no vuelven al Consejo de Ministros".

Durante su discurso ha repasado los últimos seis años de su etapa como líder de Unidas Podemos para recalcar que los "ataques" y "barbaridades" que hace la derecha, la ultraderecha y los "poderes mediáticos conservadores" contra ellos se debe a dos factores: el haber evidenciado cómo funciona el poder en España y el revolucionar el tablero político español.

FIRMEZA PARA CAMBIAR LA POLÍTICA

Sobre todo ha loado la firmeza de Unidas Podemos para buscar alianzas que permitieran desalojar al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mediante la moción de censura de hace tres años y su empeño por un Gobierno de coalición pese a las reticencias del PSOE, que llevó a varias repeticiones electorales.

Tras remarcar que se "acabaron los gobiernos de único partido" y pese a que se les dijeran que "con ellos no se podía dormir por las noches" (en alusión al presidente Pedro Sánchez), Iglesias ha defendido que su espacio político siempre ha "tomado el camino correcto" y ha frenado cualquier intento de alianza con Ciudadanos, formación que ha definido como una creación de los poderes del país para tratar de "anularles".

También ha reivindicado la labor de los ministros de Unidas Podemos para desplegar el mecanismo de los ERTE durante la pandemia del Covid-19 que ha permitido salvar 3,5 millones de empleos, el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital "mejorable" pese a las "dudas del socio sobre los plazos", la normativa para limitar as casas de apuestas, el impulso para sacar adelante la Ley Trans y del 'Solo sí es sí' o su empuje para plasmar la regulación del alquiler y mantenerse en esa posición aunque llegara la "presión" de la patronal inmobiliaria y "una parte de la coalición cedió", en alusión al PSOE y su modelo de incentivos fiscales que plantea en la Ley de Vivienda.

Esa posición política y "decir la puñetera verdad" sobre lo que ocurre en el país le sale a veces "caro" a su partido y por eso, en plena campaña, han aparecido algunas "noticias terribles" contra su formación, pero ante la acción de las "cloacas" que buscan "parasitar las instituciones", Unidas Podemos plateará "más democracia", "más ley" y "más estado"