Iglesias replica al PP que si bloquea el CGPJ habrá que cambiar la ley

Madrid, 30 nov (EFE).- El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha replicado este lunes al PP que si no está dispuesto a que Podemos esté representado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no quedará más remedio que cambiar la ley" y apostar por elegirlo por mayoría absoluta y no de tres quintos.

"Lo que no podrá pretender el PP es que no se vaya a renovar la cúpula del CGPJ porque nosotros les parezcamos unos terribles bolcheviques", ha asegurado Iglesias en una entrevista en La Sexta, tras insistir Casado en que Podemos quede fuera de la mesa de negociación y retire la reforma del poder judicial.

Una propuesta que el PSOE apuesta por mantener congelada a la espera del diálogo con el PP y que el vicepresidente Iglesias cree que es "lo más sensato". "No se puede consentir que uno, dos, tres, cuatro años tengamos bloqueado el Gobierno de los jueces", ha dicho.

En una entrevista en la que se ha mostrado convencido de que el Gobierno de coalición está fuerte y aguantará toda la legislatura, el líder de Podemos ha expresado que le gustaría que los políticos catalanes presos por el procés estuvieran "libres lo antes posible" porque en su opinión deberían estarlo.

No obstante, ha remarcado que los indultos no dependen solamente de la voluntad política del Gobierno.

Sobre su posible imputación por parte del Tribunal Supremo tras solicitarlo el juez del caso Villarejo por daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa, Iglesias se ha mostrado convencido de que no sucederá. "Lo que parece que va a ocurrir es que le dicen al juez que haga las diligencias que nosotros pedimos", ha augurado Iglesias.

Por otra parte, el vicepresidente segundo ha defendido la necesidad de armonizar la fiscalidad para evitar que la Comunidad de Madrid sea "un paraíso fiscal", en el que se beneficia a los más ricos en la pago de impuestos.

"Es un sistema que perjudica a los madrileños y que además genera una absurda competición entre los territorios", ha dicho Iglesias sobre los impuestos de la Comunidad de Madrid, donde a su juicio hay "'dumping' fiscal" y "peores hospitales".

"Hace muchísimo daño a los ciudadanos madrileños y a los de toda España", ha afirmado Iglesias, que, preguntado sobre el caso del régimen foral del País Vasco, ha dicho que en ese territorio "se ha construido una institucionalidad diferente".

"No entiendo que algunos digan: 'No queremos hablar de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar del País Vasco e incluso de ETA si hace falta, con tal de no hablar de la señora Ayuso", ha dicho el líder de Podemos al respecto.

El Gobierno y ERC consensuaron la creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a grandes fortunas y para acabar con el "'dumping' fiscal", en concreto con lo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, definió como un "paraíso fiscal de facto" montado por la "derecha" en Madrid.