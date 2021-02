Illa afirma que España es una "democracia plena" con recorrido de mejora

Barcelona, 10 feb (EFE).- El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que España es una "democracia plena", aunque ha precisado que "esto no quiere decir que no haya recorrido de mejora", pues "la perfección no la ha alcanzado nadie".

En una entrevista en la Cadena SER, el exministro ha restado importancia a unas declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que cuestionó la normalidad democrática en España.

"Entiendo las palabras del vicepresidente como un anhelo de perfeccionar nuestra democracia", ha dicho el candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

Illa, que considera que "no todo vale" en campaña electoral, ha exhibido para respaldar sus afirmaciones un reciente índice publicado por "The Economist" que define a España como una "democracia plena" y la sitúa en el puesto 23 de una clasificación de 160 países.

En la misma entrevista, el candidato socialista ha defendido la necesidad de "pasar página" a una década de "procés" en Cataluña, pues ha advertido de que es imprescindible reorientar las prioridades del Govern para poder abordar la crisis sanitaria, económica y social derivada de la covid-19.

Para Illa, las líneas maestras del Govern que se forme tras el 14F deben pasar por reforzar la sanidad pública, reactivar la economía aprovechando los fondos europeos y activar las políticas sociales que haga falta para "no dejar a nadie atrás".

El presidenciable de los socialistas se ha mostrado convencido de que, después de los comicios, los partidos sabrán llegar a acuerdos para formar un gobierno y evitar la repetición electoral, y ha llamado a todos los catalanes a ir a votar porque los colegios electorales "serán seguros".