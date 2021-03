Illa a Aragonès: "Si sale elegido, le ayudaré a reactivar la mesa de diálogo"

Barcelona, 26 mar (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido al candidato de ERC, Pere Aragonès, que abandone "los planteamientos divisivos" y que haga de la negociación una de las máximas de su mandato si es el próximo president: "Si sale elegido, le ayudaré a reactivar la mesa de diálogo", ha dicho.

En la contrarréplica a Aragonès, Illa ha reivindicado su propuesta de "reencuentro" para Cataluña, que pasa por ampliar el autogobierno catalán respetando el marco legal vigente, y que también contempla dos mesas de diálogo: una entre los partidos catalanes, para rehacer consensos internos, y otra con el Estado para resolver el conflicto catalán.

Esta última ya existe, fruto del acuerdo entre ERC y PSOE para investir a Pedro Sánchez, pero solo se reunió una vez en febrero de 2020, antes de la eclosión de la covid, en un encuentro en el que tanto Illa como Aragonès estuvieron presentes, el socialista como ministro y el republicano como vicepresidente catalán.

"Si usted, en caso de ser presidente, que está por ver, va a la mesa de diálogo con el Gobierno con un acuerdo de la mesa catalana, iremos juntos, pero no se arrogue solo la posición de la mitad de Cataluña. Por que hay muchos que defienden la independencia, pero también somos muchos los que no vemos que este sea el camino", ha agregado.

El presidente del grupo PSC-Units ha reclamado a Aragonès que aparque la crítica sistemática y apueste por la lealtad institucional y la cooperación a la hora de abordar la crisis de la covid.

En este sentido, le ha recordado que cuando fue ministro de Sanidad respaldó las decisiones de la conselleria de Salud que pilota Alba Vergés y evitó reproches públicos.

"Ha tenido el Govern de Cataluña más lealtad del Gobierno de España que la que han tenido ustedes entre sí mismos. Y sé de qué hablo. Que nadie sufra, que no soy hombre de indiscreciones", ha afirmado.

Con anterioridad, en su turno de réplica a Illa, Aragonès ha rechazado persistir en lo que considera como "un diálogo de sordos" entre Cataluña y el Estado, y ha pedido al líder del PSC que tenga la voluntad de "superarlo" y de tener presente "el 52 % de votos independentistas".

Pere Aragonès ha indicado que es positivo "confrontar ideas y propuestas" pero no lo es "querer persistir en un diálogo de sordos" entre Cataluña y el Estado, ya que "esto es incompatible con buscar una solución" al conflicto.

"Con pandemia o sin pandemia no renunciaremos a la independencia de Cataluña, ni a la autodeterminación, ni a la amnistía -ha subrayado-, y de la misma forma que ustedes no tienen por qué renunciar a sus convicciones en favor de la unidad de España o de la autonomía, y yo no se lo pido, usted tampoco me puede pedir a mi que renuncie a las mías".