Illa avala reunir de nuevo la mesa de diálogo una vez haya un nuevo Govern

Ve "bien y conveniente" trasladar el Senado a Barcelona e impulsar la cocapitalidad la ciudad

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha avalado este miércoles la posibilidad de reunir de nuevo la mesa de diálogo entre gobiernos sobre el conflicto catalán una vez se constituya el Ejecutivo autonómico que surja de los comicios del 14 de febrero.

"Me parece bien que se reafirme la voluntad de reunir la mesa de diálogo. Sólo ha tenido la oportunidad de hacerse una vez", ha constatado en los Encuentros Digitales de Europa Press, donde ha añadido que si no se ha reunido en más ocasiones no es por falta de voluntad del Gobierno central.

Según Illa, su apuesta por el diálogo no depende del resultado de las elecciones, y ha defendido que lo han practicado siempre y que lo seguirán haciendo si ganan las elecciones: "El resultado de las elecciones en Cataluña no cambiará esta apuesta estructural".

En su opinión, hay que razonar y buscar puntos de consenso dentro del Estado de derecho y aparcar la "confrontación, porque ya se ha visto a donde lleva".

"Mi camino es: diálogo dentro de la ley y reencuentro, recuperación de la credibilidad y de la confianza de las instituciones catalanas, y recuperación de la influencia en Europa", ha puntualizado.

"ESPAÑA ES MUCHO MÁS QUE MADRID"

También ha defendido la cocapitalidad de Barcelona, alegando que "Madrid es España, pero España es mucho más que Madrid", y que la capital catalana es un referente en Europa y en el resto del mundo.

"Defender esto es beneficios para Barcelona, Cataluña y para España", ha reivindicado Illa, sin descartar que esto pueda conllevar el traslado de instituciones a la ciudad, como el Senado.

Según Illa, Alemania no tiene todas sus instituciones concentradas en Berlín, por lo que vería "bien y conveniente" que el Senado se instalara en Barcelona.

Además, ha defendido la importancia de recuperar la estabilidad en Cataluña para posibilitar la vuelta de empresas a la comunidad tras lo ocurrido en otoño de 2017 y sus consecuencias.

INDULTOS

Al preguntársele si habrá indultos para los presos del 1-O, ha asegurado que es una decisión que corresponde al Gobierno y que él ya no forma parte del Consejo de Ministros, pero ha defendido que "hasta ahora lo que ha habido es un respeto escrupuloso al estado de derecho".

Según Illa, el Gobierno no tiene otro camino que cumplir la legalidad vigente, que es la tramitación de estos indultos, y ha dejado claro que se pronunciará al respecto cuando haya tomado una decisión tomada, no antes.

"Nadie debe tener ningún privilegio ni perjuicio por ser quién es a la hora de la tramitación de un proceso al que tiene derecho. Estoy a favor de la justicia y del respeto al estado de derecho, y no de la venganza", ha apuntado.