Illa defiende que la mesa de diálogo se reúna "cuanto antes" tras la investidura

Barcelona, 18 may (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este martes que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para resolver el conflicto catalán se reúna "cuanto antes" tras la previsible investidura de Pere Aragonès como president.

En una entrevista simultánea por Ràdio 2 y La 2, el dirigente socialista ha aplaudido que JxCat asuma el diálogo en su acuerdo de legislatura con ERC y ha reivindicado que "es el único camino" para encauzar la situación en Cataluña.

Illa ha reclamado que, en paralelo a la reactivación de la mesa de diálogo con el Estado, también se ponga en marcha una mesa de diálogo en Cataluña, "porque no hay una única visión de cómo tienen que ser las cosas, sino que existe una pluralidad que hay que ser capaces de compartir y poner en común".

"Es un planteamiento necesario: dialogar en Cataluña, puertas adentro, y dialogar con el Gobierno de España", ha recalcado.

Para el líder parlamentario del PSC, el margen de dos años fijado por ERC y la CUP para llegar a un acuerdo con el Estado es un "mal planteamiento" porque constituye "una especie de chantaje".

"Cuando se dialoga, se escucha, se respeta al otro; se abocan los planteamientos que uno tiene, se escucha los del otro, y se intenta buscar un acuerdo", ha añadido.

Illa ha concedido que en la mesa de diálogo hay que poder hablar "de todo", también de amnistía y autodeterminación, aunque el PSC no esté dispuesto a ceder en estas dos cuestiones porque "no son viables".

"Es como si digo 'quiero que no haya ley de la gravedad', pues la hay; 'yo quiero que la Tierra sea plana', es que es redonda. Pues el ordenamiento jurídico nuestro dice que la amnistía no es posible y que la autodeterminación no aplica", ha continuado.

Esta postura sobre esas dos cuestiones, ha precisado, "no quiere decir que no se pueda hablar de cómo resolver la situación que tenemos".

"Hemos reconocido que Cataluña tiene un conflicto político, hemos reconocido que hay que trabajar desde un punto de vista político, mediante el diálogo, para resolverlo y, en este sentido, se puede hablar de todo. Y también tenemos nosotros que explicar nuestra posición, y hay cosas que son como son", ha zanjado.