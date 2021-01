Illa se despide de Sanidad "con sentimientos encontrados"

Madrid, 27 ene (EFE).- El ya exministro de Sanidad Salvador Illa ha dicho este miércoles que se despide de sus responsabilidades con "sentimientos encontrados" después de haber vivido en el Ministerio de Sanidad los momentos "más complejos" de su trayectoria profesional y también de haber aprendido "el valor y la necesidad de lo público".

Illa se ha expresado así en el acto en el que ha traspasado la cartera de Sanidad a la nueva titular, la ministra Carolina Darias, a quien ha ensalzado por su templanza y su capacidad de trabajo.

El candidato del PSC a la Generalitat, que no ha mencionado en su discurso su nueva misión, le ha dicho a su compañera que afronta en adelante una "tarea dura", aunque muy agradecida, y ha añadido: "¿Qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de los conciudadanos?".

Illa se ha despedido asegurando que ha sido "un honor servir a España" y trabajar con su equipo y ha pedido que nadie dude de que se derrotará al coronavirus.

El exministro ha comparado el acto frío de hoy, con mascarillas, distancia de seguridad y público limitado, con su toma de posesión como ministro hace un año y catorce días. "El formato del acto explica a la perfección lo que ha pasado: una terrible pandemia", ha descrito Illa.

Una pandemia con cuya gestión ha aprendido, ha asegurado, "el valor del servicio público", con una actitud que según ha dicho se ha basado en escuchar y tratar de resolver problemas.

En este tiempo también ha descubierto la magnitud y la importancia del legado del "compañero Ernest Lluch", el exministro socialista y "padre del Sistema Nacional de Salud", según ha dicho.

Illa ha agradecido la dedicación de su equipo y también de los de los 23 consejeros de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. "He trabajado con 23. No me he confundido, ha habido cambios", ha apostillado el exministro, que en su discurso también ha enaltecido el trabajo de todo el sector sanitario.

Al acto de traspaso de carteras han asistido el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entre otros.