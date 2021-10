Illa niega un "giro a la derecha" del PSOE en su 40 Congreso

Barcelona, 18 oct (EFE).- El líder del PSC, Salvador Illa, ha negado que el PSOE haya oficializado un "giro a la derecha" en el 40 Congreso Federal celebrado este fin de semana en Valencia, y ha explicado que se ha hablado más de "socialdemocracia" que de "izquierda" para ir en consonancia con la tendencia europea.

"Socialdemocracia en el norte o centronorte de Europa, socialismo en el sur y laborismo en los países anglosajones son el mismo mensaje, pues son los mismos valores", ha argumentado durante una entrevista en Rac1.

El exministro socialista ha asegurado que la pandemia de la covid-19 ha probado la importancia de tener unos servicios sociales fuertes y que, por eso, Europa vive ahora un "momentum socialdemócrata" en el que el socialismo español tiene un papel relevante.

"No creo que en este congreso del PSOE haya habido un giro a la derecha. No lo veo así y no se ha plasmado en ninguna de las resoluciones congresuales", ha subrayado.

Sobre el cónclave del pasado fin de semana, Illa ha celebrado que la cita haya servido para "cerrar heridas" dentro del PSOE y para constatar la unidad que hay actualmente en torno al secretario general, Pedro Sánchez.

Una vez concluido el 40 Congreso Federal, en el que el PSC participó con una amplia delegación, este lunes los socialistas catalanes activarán los preparativos para que a finales de año Salvador Illa releve al ministro de Cultura, Miquel Iceta, como líder del partido a todos los efectos.