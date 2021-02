Illa: "Quien no defienda a los Mossos está inhabilitado para gobernar"

Barcelona, 21 feb (EFE).- El líder del PSC, Salvador Illa, ha afeado al Govern "los titubeos" y "el silencio" que mantiene tras los cinco días de disturbios en Cataluña por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y ha asegurado que, quienes no defienden a los Mossos, la convivencia y el orden público "están inhabilitados para gobernar".

En declaraciones a los medios, el exministro de Sanidad y candidato del PSC a las pasadas autonómicas ha hecho una condena "rotunda de la violencia y el vandalismo" y ha expresado "el apoyo y reconocimiento explícito, claro y sin fisuras a los Mossos d'Esquadra" y a todos los servidores públicos "que han trabajado para restablecer el orden".

"He esperado cinco días a manifestarme públicamente, pero ante el silencio y el titubeo de los que deberían haber hablado mucho antes y de forma mucho más clara, les quiero lanzar un mensaje, y es que quien no defienda a los Mossos d'Esquadra, es decir, la seguridad, la convivencia y el orden público en Cataluña queda inhabilitado, desde mi punto de vista, para gobernar este país", ha dicho Illa.

Illa ha mostrado su indignación por el silencio institucional que mantiene el Govern tras cinco días consecutivos de violencia, con más de 90 detenidos, mossos y ciudadanos heridos y numerosos desperfectos en el mobiliario urbano y en bienes privados.

"Nada justifica la violencia y el vandalismo (...). Vivimos en una democracia plena que, naturalmente, puede ser mejorada, y hemos de recorrer juntos ese camino de perfección, pero es incompatible con estas manifestaciones de violencia", ha destacado Salvador Illa, que ha señalado que "no es momento de dudar y hay que estar al lado de los que defienden el orden público y la convivencia en Cataluña".

El líder del PSC ha hecho extensivo el reconocimiento de los socialistas al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, a las policías locales y en especial a la Guardia Urbana de Barcelona, a los servicios de emergencias, sanitarios y de limpieza.

"Son parte de los 324.629 servidores públicos de Cataluña y -ha continuado Illa- les quiero agradecer su trabajo, y decirles que no están solos, que la mayoría de los catalanes apreciamos y agradecemos su trabajo y no permitiremos, no permitiré, que se ponga en duda ni su profesionalidad ni el trabajo que están haciendo".

El exministro ha tenido también palabras para los comerciantes, muy afectados por la pandemia y ahora por los actos vandálicos y el pillaje. "¡Solo les faltaba esto!, ha lamentado Illa, que les ha transmitido su apoyo y su predisposición para ayudar al sector.

"Trabajaremos -ha asegurado- para que ningún acto de vandalismo y de pillaje quede impune".

Salvador Illa ha anunciado que, si el Govern no pide por propia iniciativa la comparecencia de los consellers afectados por esta crisis en la Diputación Permanente del Parlament, el grupo socialista "tomará las acciones pertinentes para garantizar que se dan las explicaciones donde se han de dar, en sede parlamentaria".