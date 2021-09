Illa (PSC) cree que Aragonès "hizo bien" al descartar la propuesta de Junts

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este miércoles que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "hizo bien" al descartar la propuesta de nombres de Junts para la mesa del diálogo por incluir a personas que no forman parte del Govern, y ha subrayado que este espacio de negociación --que se reúne este miércoles-- es entre gobiernos.

"No sé si tenía otra solución que hacer eso. Creo que hizo bien hecho, solo faltaría. El presidente de la Generalitat es el presidente de la Generalitat" y es quien tiene la autoridad en un órgano colegiado como el Govern, ha afirmado una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

Illa ha asegurado que no le han sorprendido las discrepancias entre ERC y Junts, pero sí la velocidad con que se han producido, tanto con la mesa de diálogo como con la ampliación de Barcelona-El Prat: "Estuvieron tres meses para llegar a un acuerdo, que ya fue muy... en fin, muy trabajado, para ser eufemísticos y suaves en la expresión. ¿Me ha sorprendido que no funcione? No".

Preguntado por si el PSC apoyaría un Govern de ERC en minoría, ha recordado que el PSC ganó las elecciones catalanas y ha subrayado que su objetivo es liderar una alternativa a la actual fórmula de Govern, que ve "obvio" que no funciona.

"A partir de ahí, hemos tendido la mano para resolver cosas concretas", ha detallado, y ha explicado que su equipo está estudiando qué vías existen para abrir un proceso de diálogo entre los catalanes, de forma paralela a la negociación entre gobiernos.