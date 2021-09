Illa (PSC) cree que se podría recuperar la inversión de El Prat con una "actitud clara" del Govern

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha considerado que se podría recuperar la inversión de 1.700 millones de euros previstos para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat si "hay una actitud clara" por parte del Govern.

"Había un acuerdo y hemos visto una actitud de no acuerdo y con desavenencias por parte del Govern. Si se quiere la ampliación del Aeropuerto hay que tener las ideas claras y trabajar en esta dirección", ha dicho este viernes en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha recordado que la Generalitat es quien tiene que tramitar la declaración de impacto ambiental de este proyecto y que, si "hay dudas al respecto o una actitud ambigua, no se puede tirar adelante la inversión", por lo que espera que el Govern aclare su posición y se trabaje conjuntamente con el Gobierno para ampliar El Prat.

Por otro lado, sobre la mesa de diálogo que se celebrará la semana que viene, ha asegurado que el Gobierno "no se ha levantado de ninguna mesa", ha defendido que es el Ejecutivo central quien ha convocado este encuentro porque está de acuerdo con llevar a cabo este diálogo, y ha reprochado la actitud de los partidos de Govern.

"La actitud de los partidos del gobierno catalán no es la más adecuada para iniciar un diálogo con eso de 'doy este tiempo máximo y si no sale lo que quiero me levanto y me voy", y ha tildado de grave que no se haya dado un diálogo previo entre los partidos catalanes, en referencia a la mesa de partidos que propuso el PSC.