Illa (PSC) descarta unas elecciones generales anticipadas tras la salida de Iglesias

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartado la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas tras la salida del Ejecutivo del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

En una entrevista de Catalunya Ràdio este viernes recogida por Europa Press, el exministro de Sanidad ha asegurado que la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "agotar la legislatura", y no cree conveniente anticipar los comicios generales en un momento en que se debe dar una imagen de estabilidad y seriedad ante la llegada de los fondos UE.

Illa ha insistido en su voluntad de presentarse como candidato a la investidura para ser presidente de la Generalitat pese a no contar con los apoyos suficientes y ha asegurado que, cuando la presidenta del Parlament, Laura Borràs, inice la ronda de consultas la semana que viene, él le trasladará su intención: "Tal y como me comprometí en mi campaña, por legitimidad política y obligación moral".

Ha admitido que no cuenta con los apoyos necesarios para salir investido, ha dicho que ahora mismo los únicos apoyos que tiene garantizados son los de su formación y ha afirmado que está trabajando para obtener más: "Me gustaría formar gobierno con los comuns, un gobierno de izquierdas como funciona en España".

Illa ha dicho que lo que tiene claro es que no hay que repetir "un fracaso que se vio que no lleva a ningún sitio como país", en referencia al Govern de la pasada legislatura entre Junts y ERC, ya que para él no es de sentido común repetir fórmulas que, a su juicio, no han funcionado.