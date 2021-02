Illa (PSC): "No tengo previsto ir a visitar a nadie a ningún centro penitenciario"

Cree que las propuestas del Govern para optar a los fondos europeos están "poco trabajadas"

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que no tiene previsto ir a visitar a los dirigentes independentistas encarcelados por el 1-O y ha recalcado que él dialoga con todas las formaciones políticas dentro del marco de la ley: "No tengo previsto ir a visitar a nadie a ningún centro penitenciario".

Lo ha dicho en el ciclo electoral 'Mi propuesta económica es', organizado por Foment de Treball y conducido por su presidente, Josep Sánchez Llibre, en la que Illa ha destacado las propuestas económicas que quiere impulsar si es presidente de la Generalitat.

Ha asegurado que la primera propuesta económica que quiere llevar a cabo es "trabajar para los fondos europeos" y revisar todas las propuestas que se han presentado para encarar la recuperación económica tras la crisis de la Covid-19.

En ese sentido, ha criticado la propuesta del Govern de 27 proyectos para optar a los recursos del fondo Next Generation EU, del informe 'Next Generation Catalonia', que las ve "poco trabajadas, poco razonadas y poco consensuadas" con el conjunto de los empresarios de Cataluña y agentes sociales.

Además, ha reprochado que el Govern las haya presentado durante la campaña electoral: "No sé por qué se tiene que hacer esta presentación en campaña electoral, si no había habido tiempo de hacerlo antes y, sobre todo, si no había habido tiempo de razonarlo con los sindicatos y las empresas".

En materia de fiscalidad, ha asegurado que no subirá impuestos pero que tampoco los bajará a corto plazo, y que quiere que "Cataluña vuelva a liderar económicamente España" y, para hacerlo, afirma que es necesario generar un marco de estabilidad política y un gobierno previsible, sólido, estable, que genere confianza y recupere el prestigio de las instituciones, en sus palabras.

Preguntado sobre un vídeo que la gerente del Parc de salut Mar, Olga Pané, --a quien quiere situar como consellera de Salud si es presidente-- colgó en redes sociales sobre las cargas policiales del 1-O, Illa ha dicho que no mirará "lo que ha hecho la gente los últimos diez años" porque no quiere reproches, y ha asegurado que Pané es muy cualificada y con una trayectoria muy amplia.

NÚRIA MARÍN

En una entrevista a 'Nació Digital', recogida por Europa Press, ha defendido a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, que está siendo investigada por la causa del Consell Esportiu de L'Hospitalet, y cree que está teniendo "la actitud correcta que debe tener un dirigente político" al pedir ir a declarar ante el juez.

"La actitud contrasta con la de los demás", ha señalado Illa en referencia a la candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, de quién ha dicho que debe rendir cuentas ante la justicia sobre unos hechos que cometió, en sus palabras.