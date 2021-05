Illa quiere liderar una mayoría de izquierdas tras el fracaso del independentismo

Barcelona, 2 may (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha insistido en que quiere liderar una mayoría de izquierdas en el Parlament "porque los independentistas han fracasado" y los catalanes no se merecen que todavía no haya Govern.

En una entrevista en "Crónica Global", ha explicado que los independentista están intentando reeditar una mayoría que ya fracasó tres veces, con la "incapacidad" para sustituir a Quim Torra, y la primera y segunda investidura fallida de Pere Aragonès.

Por ello, insiste en que lo mejor es que haya un Govern de izquierdas, que se ofrece a presidir, al haber ganado el PSC la elecciones catalanas, y que se centraría en vencer el virus, reactivar la economía y garantizar que nadie se quede atrás.

Según Illa, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debe tener "razones muy poderosas y muy bien argumentadas" para negarle la posibilidad de presentarse a la investidura y ha mantenido que él no va a apoyar un planteamiento independentista.

La mayoría de izquierdas, además de PSC y comunes, también incluiría a ERC, aunque Illa dice que, hasta ahora, el partido de Pere Aragonès ha preferido dar más importancia al eje independentista que al eje ideológico de izquierdas y ha dicho que está trabajando para que los ejes dominantes de la política catalana sean derecha e izquierda y no independencia sí o no.

Illa ha asegurado que no hay presiones de Pedro Sánchez para un pacto entre PSC y ERC y cree que hay que abordar el "encaje de Cataluña en España", para lo que propone una agenda de "reencuentro", aunque no percibe que ahora sea una prioridad para el ciudadano.

Sobre los indultos a los políticos independentistas en prisión, Illa ha insistido en que la obligación del Gobierno es tramitarlos cuando se le piden y eso es lo que está haciendo, pero que hasta que la tramitación no acabe y se tengan los informes preceptivos, el Gobierno no se va a pronunciar.

Sin embargo, ha apuntado que "la amnistía no es posible en el marco constitucional y, por tanto, su planteamiento no puede generar frustración".