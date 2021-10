Illa urge al Govern a presentar su proyecto de presupuestos

Valencia, 16 oct (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha urgido al Govern a presentar su proyecto de presupuestos de 2022 y ha criticado que, expirado el plazo límite que establece la ley para llevarlos al Parlament, aún no se conozcan "ni las líneas maestras" de la propuesta del Ejecutivo de Pere Aragonès.

El jefe de la oposición en Cataluña se ha expresado en estos términos desde el 40 Congreso Federal del PSOE en Valencia, al ser preguntado por las críticas del líder de ERC, Oriol Junqueras, a los presupuestos generales del Estado para 2022.

Junqueras puede hacer estas declaraciones "porque hay un proyecto de presupuesto" y ha agregado: "A mí me gustaría poder hacer algún comentario sobre los presupuestos de la Generalitat, pero no puedo porque no hay proyecto".

Illa también ha advertido a ERC de que "alguien que realmente sea de izquierdas" difícilmente podrá justificar un "no" a unos presupuestos como los que ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez, que prevén una fuerte inversión social.