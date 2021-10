Illa: "Votar no a los Presupuestos es votar no a la salida de la pandemia"

Barcelona, 9 oct (EFE).- El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este sábado que cualquier partido que se considere "de izquierdas" no tienen motivo alguno para rechazar el proyecto presupuestario del Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado: "Votar no a los Presupuestos es votar no a la salida de la pandemia".

El exministro socialista se ha expresado en estos términos durante la clausura de la escuela de otoño del PSC, donde ha compartido protagonismo con el líder de los socialistas andaluces, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Durante su intervención, Illa ha reivindicado las bondades de los Presupuestos Generales del Estado presentados esta semana, que prevén una "inversión social récord".

En este sentido, ha dicho a los partidos "que se llaman de izquierdas" que "ahora tienen una oportunidad de demostrarlo" apoyando estas cuentas.

"Seis de cada diez euros de los Presupuestos van para temas sociales (...) Es difícil hacer un presupuesto más de izquierdas", ha subrayado.

A su entender, los partidos que voten que no "tendrán que explicarlo muy bien" porque "votar no a estos presupuestos es votar no a la salida de la pandemia, es votar no a que los jóvenes tengan más oportunidades, es votar no a que los pensionistas tengan más poder adquisitivo y es votar no a que haya 40.000 millones de euros repartidos por todo el territorio".

Uno de los partidos que ya ha anunciado su rechazo a la propuesta del Gobierno de Sánchez es el PP, al que Illa ha señalado como ejemplo de lo que no debe hacer la oposición, que es "decir que no a todo sin leer un solo papel".

Sobre este punto, Illa y Espadas han coincidido en abogar por una oposición "constructiva" que anteponga las necesidades de la ciudadanía a los intereses partidistas.

De hecho, ambos han tendido la mano a los gobiernos de Andalucía y de Cataluña, donde los socialistas están en la oposición, para negociar los respectivos presupuestos para 2022.