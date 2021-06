Ilusión y nervios en el primer día de vacunación a personas de 46 a 49 años

Madrid, 9 jun (EFE).- Leganés ha sido uno de los centros hospitalarios públicos que ha comenzado este miércoles a vacunar a los más de 466.000 madrileños nacidos entre los años 1975 y 1972 (de 46 a 49 años), que desde este martes ya han comenzado a ser citados por la Comunidad de Madrid.

"Me llegó ayer mismo, sobre esta misma hora un mensaje, un SMS interactivo, y me ponía aceptar, rechazar o cambiar cita. Le di a aceptar y me dieron a las 10.50 y en 10 minutos estoy ya vacunado", ha señalado a Efe Alfonso, un leganense de 49 años que ha acudido esta mañana a vacunarse al hospital.

El centro sanitario tiene habilitado desde el pasado abril un dispositivo de vacunación, independiente del resto de zonas del hospital, por el que se calcula que han pasado ya "más de 40.000 leganenses a ponerse la vacuna", según ha explicado la enfermera Vanessa Guillén, responsable de vacunación esta mañana.

"Hemos diseñado un circuito, por dentro del hospital, utilizando una de las salidas de emergencia accesorias que tenemos, ya que inicialmente, en abril, hacía frío y llovía, para que no sufrieran las inclemencias meteorológicas y que ahora con este calor nos está viniendo bien", ha añadido a Efe Guillén.

El circuito interior acaba a las puertas del salón de actos, donde se ha establecido el punto de vacunación, que tiene habilitados hasta cinco puestos y que cuenta con amplio espacio de butacas donde los pacientes recién vacunados aguardan los diez minutos de espera tras la vacuna.

"Me han dicho que igual mañana puedo tener algún tipo de molestia, fiebre y demás, pero que es algo normal, que tomara paracetamol y ya está y el pinchazo, si se me hinchaba, un poquito de hielo y con eso valía", afirmaba nada más ponerse la vacuna Ignacio, otro leganense encantado con la inyección.

En la misma línea, Alfonso y Paco se mostraban contentos con el dispositivo y con el sistema de citación para la vacuna, ya que consideran que "es mejor que se preocupen ellos (la Administración) de dar la cita", porque al fin y al cabo "en el código que te mandan te dan opción a poder cambiar la hora y la fecha de la cita".

"Tenía citación para hoy las ocho de la t6arde, pero he venido por la mañana, porque por la tarde tengo cosas del trabajo, y me han dicho que, siendo dentro del día de citación, podía pasar a vacunarme", ha comentado Paco, que cree que este sistema es mejor que el nuevo de autocita que está testando la Comunidad de Madrid.

La mayoría de los vecinos que acuden al hospital con su cita en el móvil lo hacen con ilusión, viendo un poco más cerca esa luz al final del túnel y deseosos de poder reencontrarse con los familiares más delicados que no han podido ver durante la pandemia, aunque algunos de ellos todavía tienen sus dudas con respecto a la vacuna.

"Ha sido rápido, fue entrar, hacer un poco de fila, y tardan poco. No tenía muchas ganas de vacunarme, me daba como un poco de miedo, hablan mucho de las consecuencias", confiesa Patricia, una colombiana residente en Leganés que dice haber tomado mayor conciencia tras la muerte por covid-19 de un familiar cercano en su país.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, los leganenses están respondiendo bastante bien a la llamada a la vacunación, que en términos globales, ha alcanzado ya, con primera dosis, al 46,2 % de la población diana de la Comunidad de Madrid (a partir de 16 años de edad) y al 25,1 % ya con la inmunización completa.

"Estaremos vacunando de lunes a domingo, en turno de mañana y de tarde. Todos los días vacunamos entre 1.800 y 2.000 personas", añade la enfermera Guillén, quien detalla que, este miércoles, primer día para el tramo de 46 a 49 años, hay citadas unas 2.100 personas para recibir la primera dosis, en este caso, Pfizer.

Rubén S. Lesmas