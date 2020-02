El juez impide el relato de un testigo clave del asesinato de guardia urbano

El juez del tribunal que juzga a Rosa Peral y Albert López por el asesinato de Pedro Rodríguez ha impedido este martes que uno de los principales testigos del crimen relatase lo que la hija de la acusada le contó tras el homicidio porque la menor se acogió a su derecho de no testificar en contra de su madre.

El magistrado de la Audiencia de Barcelona así lo ha decidido durante el juicio a Rosa y Albert, dos guardias urbanos para quien la fiscalía solicita penas de prisión de 25 y 24 años de cárcel, respectivamente, por supuestamente haber urdido un "plan" para matar a Pedro, también agente del cuerpo y pareja sentimental de ésta.

El juez ha rechazado que Antonia G., esposa del exmarido de Rosa, Ruben C., relatara al jurado popular encargado de dar su veredicto que la hija de la acusada presenció la noche del homicidio una discusión entre Pedro y su madre, a la que vio también manchada de sangre, tal como explicó en fase de instrucción.

En la sesión de hoy el magistrado ha negado a la testigo la posibilidad de explicar con palabras este relato por no haberlo presenciado directamente y ha alegado que la niña se acogió a la dispensa de no declarar contra su madre: "Un testigo de referencia no puede sustituir el derecho de un menor a no declarar", ha recalcado.

En cambio, a petición del abogado de la acusación particular, Juan Carlos Zayas, sí ha permitido que Antonia mostrase al jurado mediante mímica los gestos que la niña hizo al contarle lo que presenció, una solución insólita, especialmente porque la testigo, al igual que su marido, han declarado a través de videoconferencia desde el mismo edificio judicial "por motivos de seguridad".

En su escenificación, Antonia se ha puesto ambas manos alrededor del cuello como si estuviera estrangulándose y, después, las ha alzado para simular que bajaba por las escaleras haciendo "clac-clac-clac" como "un robot".

Posteriormente, ha hecho ver que se limpiaba la cara "como si tuviera sangre", un comentario que le ha valido el reproche del magistrado, que ha alertado al jurado que sólo pueden tener en consideración los gestos y no las palabras.

Poco antes de que compareciera Antonia, lo ha hecho Rubén C., su actual cónyuge y exmarido de Rosa, quien ha asegurado que la acusada es una persona "caprichosa" pero "normal", de la que estaba "muy enamorado" hasta que "las cosas se torcieron".

Rubén ha negado que tuvieran una relación abierta pero ha admitido diversas infidelidades entre la pareja, que puso fin a su matrimonio a finales de 2016 poco antes de mantener varios desencuentros por la custodia de las niñas.

Ha detallado que en 2013 se enteró de que Rosa mantenía una aventura con Albert pero ha negado que tuvieran ningún "enfrentamiento directo", a pesar de que, ha dicho, en un momento dado la acusada le confesó que su amante era "dominante y violento".

Ha señalado también que al principio no le quiso dar la dirección exacta de su nuevo domicilio a Rosa y que tuvo un incidente con dos hombres que le seguían y que resultaron ser detectives secretos contratados por su exmujer.

Ruben fue uno de los principales sospechosos del crimen después de que Rosa y Albert trataran de incriminarlo de la muerte de Pedro al pasar por los alrededores de su domicilio en el trayecto que hicieron en coche hasta el pantano de Foix, donde prendieron fuego al vehículo de la víctima con su cadáver dentro.