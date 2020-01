El iraní imputado por el ataque a la sede judía argentina dice que a Nisman lo mataron

El exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires Mohsen Rabbani afirmó este viernes que al fiscal Alberto Nisman "lo mataron para que nadie se pueda enterar de que tenía las manos vacías" sobre la relación de Irán con el atentado de 1994 a la mutua judía AMIA, que él investigaba y por el que el iraní está imputado.

"Yo pienso que lo mataron (...). Irán no tiene nada que ver con AMIA. Los que lo hicieron, ellos mismos están amenazando porque no dejan aclarar, no dejan que la gente conozca la realidad. Cuando Nisman quiere ir a la Asamblea Nacional argentina, a la noche dicen que ha fallecido, que ha muerto, ¿Quién lo mató?", destacó desde Irán a Radio 10.

El 18 de enero de 2015, Nisman, que investigaba la causa AMIA, fue encontrado muerto en su casa de Buenos Aires, el día previo a su comparecencia en el Congreso para detallar su denuncia contra la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández (2007-2015), de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado, un suceso que fue catalogado inicialmente como "muerte dudosa".

Rabbani es, junto a otros ex altos cargo iraníes, uno de los imputados por la Justicia argentina por la autoría intelectual del atentado, que en 1994 dejó 85 muertos y sigue impune, algo que el país islámico siempre ha negado.

"¿Por qué cuando quería testimoniar este hombre Nisman, o aclarar a los diputados, por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad?", agregó Rabbani.

UNA MUERTE QUE SIGUE DE ACTUALIDAD

Pericias de 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), apuntaron a un posible homicidio llevado a cabo por dos personas que golpearon, drogaron y asesinaron a Nisman, una teoría que la Justicia comenzó a investigar.

Sin embargo, el nuevo Ejecutivo del peronista Alberto Fernández -que tiene a Cristina como vicepresidenta y asumió el 10 de diciembre pasado- cuestiona ese informe y pidió revisarlo, y el propio presidente dijo que no hay "ni una sola prueba seria" que diga que fue un homicidio.

Coincide además que el debate en torno al 'caso Nisman' se ha intensificado debido a un documental de Netflix, que vuelve a presentar interrogantes sobre el caso del fiscal y el atentado.

Rabbani afirmó que él nunca acudió a declarar ante la Justicia argentina ya que "si alguien no hizo nada, ¿Qué va a declarar?", y aseguró que desde un principio se relacionó a Irán con la explosión debido a su relación con Estados Unidos.

"Yo tengo recuerdo, a la hora del atentado, yo tengo grabado en el canal 9 -canal de televisión argentino- dijeron 'fue Irán', porque Irán está contra Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que no pasara ni un minuto y dicen que fue Irán?", aseveró.

Además recordó la buena relación que Irán y Argentina mantenían en aquel momento, algo que, según su criterio, no gustaba al país norteamericano.

"Irán fue el país que empezó a hacer compras a Argentina. Tenía buenas relaciones con Argentina, antes de AMIA nosotros comprábamos más de 20.000 millones de dólares de los productos argentinos, y esto para Irán estaba bien, para ustedes también estaba bien, pero a los americanos no le gustaba este negocio", concluyó.

LA REACCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AMIA

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaun, recordó hoy en diálogo con TN que Rabbani "tiene una cuenta pendiente importante con Argentina, es el principal acusado del peor ataque terrorista perpetrado en este país".

"Debería prestar declaración indagatoria, no hacer opiniones desde la impunidad de estar refugiado en Irán, es completamente vergonzoso", agregó.

Sobre la muerte de Nisman aseguró que desde la organización son "respetuosos con los expedientes judiciales" y que "hay al menos dos jueces y una cámara que han dictaminado que se trató de un homicidio".