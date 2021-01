Iñarritu (EH Bildu) recuerda los indultos a los presos del GAL y pide adoptar "las mismas medidas" con los de ETA

Lamenta que Arnaldo Otegi está sufriendo "la venganza en términos políticos y judiciales del Estado"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu defiende que diez años después de desaparecer la "violencia" de ETA, el Gobierno español debiera adoptar "las mismas medidas que tomaron con los presos del GAL cuando les indultaron". Asimismo, ha considerado que es "mucho más grave el terrorismo de Estado, que otras acciones de violencia realizadas fuera de lo que son la institución o el gobierno".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Iñarritu ha analizado también la negociación presupuestaria en Euskadi y el hecho de que finalmente el Gobierno Vasco vaya a sacar adelante las Cuentas sin el apoyo de partido alguno de la oposición.

En lo que respecta a posibles cambios en política penitenciaria con los presos de ETA, Iñarritu ha afirmado que el Partido Socialista lleva "muchos años" diciendo que había que dar un "giro radical" a la política penitenciaria.

En este contexto, ha señalado que diez años después del fin de la "violencia de ETA" habría que "excarcelar de manera progresiva y continuada a todas las personas que están en la cárcel", ya que "así lo dictan todos los estándares internacionales en resolución de situaciones de postviolencia".

INDULTO DEL GAL

Según ha dicho, diez años después de desaparecer la "violencia, el Gobierno y el Estado español debieran tomar las mismas medidas que tomaron con los presos del GAL cuando les indultaron".

"Para mí es mucho más grave el terrorismo de Estado que otras acciones de violencia realizadas fuera de lo que son la institución o el gobierno. Dijeron que la violencia de los GAL había desaparecido y, por lo tanto, esas personas podían ser indultadas. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en una situación posviolencia en la sociedad vasca?", ha cuestionado.

En relación al Congreso que está desarrollando la coalición soberanista y la continuidad de Arnaldo Otegi como coordinador general, Iñarritu ha afirmado que "nadie pone en duda" en EH Bildu que Otegi es un "activo y una persona que ha hecho una apuesta muy fuerte por el cambio de esta sociedad para que desapareciera la violencia, y precisamente por ello está sufriendo la venganza en términos políticos y judiciales del Estado".

Así, ha lamentado que él y el resto de los encausados por el caso de Bateragune vayan a ser de nuevo juzgados en la Audiencia Nacional y ha vaticinado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "volverá a condenar a España".

PRESUPUESTOS

Tras indicar que su formación está dispuesta a "negociar y dialogar" sobre Presupuestos en todas las instituciones donde cuente con representación, Iñarritu ha matizado que el contexto político no es igual en todos los sitios.

En el caso de Euskadi, ha recordado que el Gobierno integrado por PNV y PSE cuenta con mayoría absoluta y ha manifestado que por parte del Ejecutivo ha habido "un poco de puesta en escena a la hora de intentar dialogar, pero diciendo de entrada que no".

"Con Podemos parece que ha habido más diálogo y negociación, pero a nosotros se nos ha dicho de entrada que no, porque el PNV tiene miedo a esa foto y a que se cree una alternativa verdadera en la que EH Bildu pueda tener un papel importante", ha sostenido.

A su juicio, "no ha habido voluntad" por parte de PNV de que EH Bildu participe en las Cuentas de 2021. "Veremos qué pasa en próximos años, pero teniendo mayoría absoluta, dudo mucho de que vayan a estar dispuestos a sentarse en una mesa, dialogar sin tapujos y llegar a un acuerdo", ha vaticinado.

Por contra, ha defendido el apoyo dado por la coalición soberanista a los Presupuestos Generales del Estado, y ha indicado que, "teniendo en cuenta el contexto y la situación", han acertado, ya que son "muchísimo mejores de los que había", pese a no ser los que EH Bildu hubiera confeccionado.

"PERDIENDO EL TIEMPO"

Asimismo, ha manifestado que PNV y EH Bildu, "de cara a Madrid y Europa", están "perdiendo el tiempo" cuando no se ponen de acuerdo en defender una "agenda común vasca" con cuestiones que se aprueban el Parlamento Vasco.

"Tendríamos mayor capacidad de poder ser influyentes si las defendiéramos de manera conjunta en el Congreso, Senado o el Parlamento europeo. La sociedad vasca es muy pequeña y en aquellas cosas que estamos de acuerdo debiéramos trabajarlas de manera conjunta. Por eso digo que estamos perdiendo el tiempo en no ponernos de acuerdo; no solo entre partidos abertzales, sino con los que podríamos llevar una agenda común: Elkarrekin Podemos e incluso con el PSE", ha asegurado.

Por otro lado, Iñarritu ha lamentado que en la "competición por ver quién es más ultraderechista", el PP dentro de su disputa con Vox "eleve el tono" e "intente llevar la exageración, la criminalización y todo tipo de epítetos contra el soberanismo vasco y catalán para sacar votos por debajo del Ebro".

"El PP no se hace ningún favor porque cuando se posicionan en posiciones de extrema derecha no van a ganar al neofranquismo de Vox. Por mucho que emulen a sus excompañeros de formación, no les van a ganar", ha añadido.

CATALUÑA

Por último, y en relación a la situación que se vive en Cataluña, ha declarado que se da una presión por parte de "los poderes clásicos del Estado y las cloacas" para impedir que se pueda avanzar en la resolución "en base a criterios políticos".

"Hay un problema de naturaleza política que nunca debió entrar en los tribunales. La inmensa mayoría de la sociedad catalana quiere una resolución política, parece que el Gobierno actual apuesta por esa vía también, pero a la vez hay contrapoderes en el CGPJ y en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha denunciado.