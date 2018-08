La incertidumbre de los venezolanos se repite en la frontera de Ecuador con Perú

La incertidumbre que los venezolanos vivieron al entrar en Ecuador desde Colombia después de que Quito hiciese el requerimiento (ahora anulado) de pedirles el pasaporte, se repite en la frontera sur, desde donde intentan llegar a Perú, un país que desde hoy les exige ese documento.

Gracias a un corredor humanitario auspiciado por el Gobierno ecuatoriano, algo más de 700 ciudadanos venezolanos llegaron en autobuses entre ayer y hoy a la zona fronteriza desde donde, la mayoría, acudieron a migración peruana para intentar entrar en ese país.

En la zona fronteriza, el jefe de distrito de Policía Huaquilllas, el coronel Mauricio González, detalló que a las 22:00 horas locales del viernes (03:00 GMT de hoy) llegaron aproximadamente 120 personas con pasaportes y cédulas y en la madrugada otras 400, todas de nacionalidad venezolana.

Efe constató que durante la mañana llegaron otras 200 personas en los autobuses, de las cuales entre 15 y 20 se quedaron a la espera de recibir algún tipo de ayuda del Ministerio ecuatoriano de Justicia para permanecer en el país andino.

Es el caso de Luis Enrique Ortíz, procedente del estado venezolano de Trujillo, quien está en la frontera sur con su documento de identidad que hasta antes del 18 de agosto permitía a los venezolanos entrar en Ecuador.

Pero aunque un tribunal anuló este viernes la exigencia de pedir ese documento que el Gobierno de Quito hizo el 16 de agosto, ahora este país les pedirá que esa cédula esté validada, una decisión que reclamará la Defensoría del Pueblo ante un tribunal la próxima semana, según dijo a Efe su titular, Gina Benavides.

"Nos dieron la esperanza acá en Ecuador que nos van ayudar", dijo Ortíz en medio del clima templado de la frontera sur al comentar sin mayores detalles que les han informado que deben ir al Ministerio de Justicia para que les entreguen un documento para permanecer en Ecuador.

Ortíz, que llegó este viernes al sur del país en los primeros cinco autobuses que trasladaron a venezolanos desde la frontera con Colombia, agradeció el apoyo de Quito, que abrió un corredor humanitario y les ha ofrecido alimento y cobijo.

Él y otros de sus compatriotas durmieron sobre colchones en una de las carpas que el Ejército ecuatoriano ha instalado en la zona.

"Nos han tratado bien, nos dieron demasiada comida anoche, hoy también en la mañana nos dieron desayuno", dijo Ortíz, quien piensa en quedarse en Ecuador.

"Nos pensamos quedar aquí en el país porque nos dieron buena esperanza (de) que nos iban a ayudar acá, nos van a apoyar ya que no tenemos documentación para pasar a Perú", subrayó.

No es el caso de Lucía Gil, que llegó de Maracaibo (noroeste de Venezuela) en su viaje a Perú y que mantiene la incertidumbre sobre su paso a esa nación donde desde hace cuatro meses le espera su esposo.

"Me acabo de encontrar con la noticia de que la Carta Andina no va a ser válida (sino) solamente hasta ayer a las doce de la noche", se lamentó.

Y es que, aunque ella y su hijo tienen pasaporte, su incertidumbre se centra en que su madre no cuenta con el documento: "Ahora lo que nos dicen es que nos tiremos (vayamos) hasta Perú a ver si allá nos dan el pase, entonces ahora no sabemos qué podemos hacer, qué podemos lograr para poder pasar".

Adelantó que en el caso de que no se les permita pasar, se resignará a quedarse en Ecuador, al menos mientras regulariza la situación migratoria de su madre, pues no contemplan la posibilidad de volver a su país.

"A Venezuela no llegaría (...) a menos que cambie de Gobierno porque en Venezuela están las cosas muy feas, es un caos total, no hay alimentación, no hay vivienda, no hay comida, no hay trabajo", dijo.

Gil explicó que viaja con su madre anciana pues en su país "el costo de medicina no me alcanza, ni trabajando mil por mil me alcanza para cancelar las medicinas de mi mamá, a cambio que acá por lo menos puedo trabajar, puedo cubrir los gastos de toda la familia".

Efe ha constatado que en las oficinas de migración del lado ecuatoriano no se ha registrado gran afluencia este sábado, cuando entró en vigor la exigencia de pasaporte para entrar en Perú.

