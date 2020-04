Un millón de euros, la indemnización Congreso y Senado para compensar gastos, haya o no actividad

Todos los diputados y los senadores reciben una asignación mensual (sueldo base) de 2.981,86 y 3.050,66 euros, respectivamente, a lo que se suman complementos según la tarea que desempeñan en la Cámara (portavocías o puestos de mesa), pero también tienen derecho a "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función".

Ahí se incluye una indemnización mensual para "afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara", que no tributa a Hacienda, que se paga incluso en los meses de vacaciones, y que cobran hasta los miembros del Gobierno que tienen escaño. Se trata de 917,03 euros para los diputados electos por Madrid y de 1.921,20 euros para los del resto de circunscripciones, cantidades que en el Senado se elevan a 933,78 para los once de Madrid y 1.958,02 euros para los demás. En total, cada mes el Congreso dedica a estas dietas un total de 635.265,71 euros y el Senado otros 505.650,64 euros.

Esa indemnización por los gastos de la actividad parlamentaria es la que más se ha puesto en cuestión habida cuenta de que, durante el estado de alarma, las Cámaras no están funcionando normalmente y se ha generalizado el uso de los medios telemáticos. Un grupo de partidos apuesta por donar ese dinero a la sanidad pública, pero no es la única alternativa que se ha planteado, ya que también se habla de donaciones a título individual, de crear un fondo o de donar la subvención que reciben los grupos. Repasamos aquí las distintas opciones:

DONACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA

- La CUP envió una petición a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, para que la Cámara no abone este mes esa indemnización a los diputados y que el dinero se dedique ese dinero a hacer una donación a la sanidad pública para combatir el coronavirus. Fue el primer partido que dio un paso para formalizar esta idea, aunque ya se habían pronunciado a favor otras formaciones del Mixto como el PRC y Foro Asturias. Como Batet no tiene potestad para decidir unilateralmente si deja o no de abonar, total o parcialmente, las retribuciones de los parlamentarios, trasladó el escrito de la CUP a la Secretaría General de la Cámara para su inclusión en el orden del día de una próxima reunión de la Mesa.

Esa vía de la donación institucional conjunta también ha sido planteada formalmente por el grupo parlamentario de EH Bildu, que registró un escrito en el Congreso reclamando que esa partida no se abone a los diputados y que se dé a la sanidad. En similares términos Junts se ha dirigido tanto a Batet como a la presidenta del Senado, Pilar Llop.

Y Compromís, que comparte grupo Plural con Junts, ha pedido igualmente a la Mesa del Congreso que no se pague la indemnización a ningún diputado durante el estado de alarma, que se devuelva la parte proporcional de lo cobrado en marzo y que todo esto se dedique a gastos sanitarios para hacer frente al Coronavirus

Se decida o no la donación general de la indemnización, el diputado socialista Odón Elorza ya decidió unilateralmente renunciar a cobrarla. Así, envió una carta a Batet pidiendo que la Cámara no le abone los 1.900 euros como diputado por Guipúzcoa como gesto ético ante la gravedad de la pandemia y el aumento del paro. La presidenta del Congreso trasladó su solicitud a la Secretaría General de la Cámara, que es el órgano que tiene delegada la facultad de ordenar los pagos, para que proceda a su cumplimiento.

DONACIONES INDIVIDUALES

Frente a la donación institucional por parte de las Cámaras, los principales grupos parlamentarios han apostado por favorecer que sean sus diputados y senadores los que, a título individual, los que donen esa indemnización o una parte de su sueldo. Según esta opción, las Cámaras seguirían abonando las nóminas completas y ya serían los parlamentarios los que decidirían cuánto se dona y a quién.

Así, el PSOE ha asegurado que los senadores y diputados socialistas van a donar a entidades sociales la indemnización que reciben todos los meses para dedicar ese dinero a la lucha contra el Covid-19 y a paliar sus efectos sociales y económicos. La decisión se dio a conocer después de que trascendiera el gesto de Odón Elorza.

El PP, de su lado, ha anunciado que va a establecer un fondo común para que todos los cargos públicos donen parte de su sueldo y ayudar así en la lucha contra el coronavirus a todos aquellos voluntarios que se están dejando la vida en primera línea. Y ya ha anticipado que en ese fondo común para luchar contra el Covid-19 participarán diputados, senadores y europarlamentarios, así como diputados autonómicos y provinciales y otros cargos institucionales.

Del mismo modo, diputados y senadores de Ciudadanos han hecho donaciones a título personal para la lucha contra el coronavirus, según ha informado el partido. La formación naranja reclama que los Plenos y las comisiones se realicen de forma telemática y dice que así las Cámaras se ahorrarían el dinero que cobran los parlamentarios por desplazamientos y dietas.

SUBVENCIÓN DE LOS GRUPOS, RECORTE DE SALARIOS O RENUNCIA INDIVIDUAL

Vox, por su parte, no es partidario de donar la indemnización porque, según subraya su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, los gastos que tienen que afrontar los parlamentarios, por ejemplo alquileres, no desaparecen aunque en el Congreso no haya actividad. Como alternativa, Santiago Abascal ha anunciado que el partido donará íntegramente la subvención institucional de su grupo parlamentario de marzo y abril a asociaciones de víctimas del coronavirus y ha instado al resto de formaciones políticas a seguir su ejemplo. Según aseguran, se trata de un total de 236.384,4 euros, ya que cada cada grupo recibe al mes 29.606,56 euros fijos a cada grupo parlamentario más otros 1.703,57 poco cada uno de sus diputados.

En cuanto a Unidas Podemos, el grupo confederal asegura que sus parlamentarios ya hacen donaciones todos los meses y que, en todo caso, va a presentar además en el Congreso y el Senado varias iniciativas para pedir que tanto los diputados y los senadores como los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración se rebajen el sueldo a la mitad, y el resto se done a las arcas públicas, durante el tiempo que dure el estado de alarma, para luchar contra el coronavirus.

FUERA DE LAS CORTES

Fuera de las Cortes, iniciativas similares se han ido planteando en otros parlamentos autonómicos. Así, la presidenta del parlamento andaluz, Marta Bosquet, de Ciudadanos, ya anunció que la cámara dejará de pagar las dietas de desplazamiento a sus diputados, pero se rechazó la propuesta de Adelante Andalucía de ir más allá y aplicar un recorte salarial a sus señorías.

En Cataluña, el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, propuso que los diputados donaran la parte del salario correspondiente a las dietas de desplazamiento del mes de marzo a la lucha contra el coronavirus. Sus compañeros de partido del Congreso y del Senado estudian cómo extender esa petición a las Cortes Generales.