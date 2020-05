El independentismo denuncia que De los Cobos ya "engañó" sobre el 'procés'

Las fuerzas independentistas han aprovechado este miércoles la polémica por el cese del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, para denunciar que sus "engaños" y "manipulaciones" no vienen de ahora sino que ya hizo lo mismo contra los líderes del 'procés'.

Tanto desde JxCat como desde ERC ha habido reacciones a la tormenta política desatada a raíz de la destitución de Pérez de los Cobos, después de que fuera remitido a la jueza un informe de la Guardia Civil muy crítico con la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la manifestación del 8 de marzo.

Una de estas voces ha sido la del presidente catalán, Quim Torra, que se ha referido de manera indirecta a la polémica para denunciar que el independentismo, a su entender, ha sufrido en primer término la actuación de los poderes del Estado.

"No se puede hablar de 'deep state' dentro del Estado español, porque todo el Estado -partidos, altos funcionarios, fuerzas policiales, judicatura, instituciones, etc.- está construido sobre la base de su supervivencia como tal. De aquí que el objetivo único a abatir es el independentismo", ha afirmado en un tuit.

También desde Twitter, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha aludido a los informes de la Guardia Civil: "Engañaban para poder encarcelar a independentistas y para poder alterar resultados electorales. Pero como el fin era compartido, a algunos ya les iba bien. Callaban. Todo por la patria".

"Que prueben su medicina no es garantía de nada: cuando nos vuelva a pasar, volverán a callar", ha augurado Puigdemont.

En su intervención en la sesión de control del Congreso, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de lo "terriblemente peligroso" que es "darle aire a la derecha".

Y ha subrayado: "Los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora, porque les afectan a ustedes, que lo eran con Altsasu, el 20-S o el 1-O. Pérez de los Cobos no miente ahora más, cuando habla del 8 de marzo, ya mentía cuando hablaba en informes que llevaron a nueve demócratas catalanes a la cárcel y a otros tantos al exilio".

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha restado importancia al cese de De los Cobos y lo ha atribuido a un reajuste del equipo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Los cargos de confianza no son eternos", ha dicho.

"Hay cargos de confianza, de confianza del ministro, y no son eternos, pueden variar. No veo más que esto porque no conozco más detalles que estos. Hay quien quiere poner en duda la labor del ministro cuando sencillamente lo que está cuestionando es su capacidad de formar el equipo con el que él se sienta más cómodo", ha señalado en una entrevista en TVE.

Desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, condenados por el Tribunal Supremo por su papel en el 'procés', han arremetido contra los socialistas que ahora se "escandalizan" por los informes "manipulados" de Pérez de los Cobos y, en cambio, sí avalaron los que hizo la Guardia Civil tras el 1-O.

Turull ha ironizado sobre la secuencia por la que, según denuncia, han pasado previamente los líderes independentistas presos y ahora experimenta el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Fase 1: Informes manipulados de la Guardia Civil. Fase 2: La Fiscalía 'te lo afina'. Fase 3: "LamelaStyle" en la cúpula judicial. Fase 4: Prisión para unos y ascensos y condecoraciones para los que lo han ejecutado. A los que ahora sufren la fase 1 y ahora sí que ponen el grito en el cielo, recuerdos desde la fase 4", ha escrito.

Y Rull ha añadido: "Muchos de los que ahora se escandalizan con los informes de De los Cobos aplaudían ante la infamia perpetrada por el teniente coronel Baena, 'Tácito', en Cataluña. Estoy en la cárcel por aquellos informes, el más bestia de los cuales es la manipulación de una entrevista mía a ElNacional.cat".