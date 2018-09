Los independentistas llenan la plaza Sant Jaume de Barcelona contra la manifestación de policías

Los concentrados han colocado unas sillas y una mesa con una de las urnas del 1-O en el centro de la plaza y planean quedarse durante la jornada de este sábado para evitar la entrada de los policías manifestados, ha explicado el colectivo Acampada per la Llibertat a Europa Press.

A partir de las 9.30 horas han ido llegando más personas a la plaza Sant Jaume, hasta llenarla completamente, y han gritado consignas como 'independencia' y 'fuera fascistas de nuestros barrios'.

Planean pasar el día organizando actos lúdicos como una 'chocolatada', mesas redondas, y un 'holi festival', previsto para las 11.30 horas y organizado por la organización Arran, "para ahogar el fascismo con pintura".

Los Mossos d'Esquadra desalojaron el miércoles la acampada en plaza Sant Jaume que organizó Acamapada per la Llibertat, que situó tiendas de campaña el 11 de septiembre con la intención de mantenerse allí hasta que se hiciera efectiva la república, aunque desde el colectivo aseguran que no se han movido, que se mantendrán indefinidamente y que "quitar las tiendas de campaña no quiere decir quitar a las personas".

La manifestación de policías saldrá de la Via Laietana a las 12 horas frente a la Jefatura de la Policía Nacional y, al terminar, celebrarán un acto de reconocimiento a los agentes que participaron en la 'Operación Copérnico', el dispositivo policial del 1-O.