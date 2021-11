Indígenas piden al Gobierno colombiano proteger territorios de las actividades extractivas

Bogotá, 9 nov (EFE).- Un centenar de indígenas arhuacos, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, le pidieron este martes al Gobierno que proteja sus territorios de las actividades extractivas y que no reconozca a personas que no han sido escogidas por su pueblo para gobernar.

Las peticiones las hicieron en una concentración realizada en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en donde izaron banderas y señalaron que no abandonarán el lugar hasta que el Gobierno de Iván Duque solucione sus requerimientos.

La concejala de Bogotá Ati Quigua dijo a Efe que el presidente reconoció a un gobernador de la zona que no había sido escogido por el pueblo arhuaco con lo cual, según ella, busca darle vía libre a proyectos extractivos en la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).

"Los mamos (líderes espirituales) de la Sierra están pidiendo respeto y al presidente Duque no imponer un gobernador que ellos no han escogido y de dividir al pueblo arhuaco con fines de impulsar proyectos extractivos en la Sierra", dijo Quigua, que no dio detalles de esas iniciativas.

PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD

La Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña litoral más alta del mundo, su área es de 17.000 kilómetros que comprende territorios de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar, y tiene entre sus atractivos la Ciudad Perdida, construcción prehispánica en piedra.

Además, estas etnias tienen un vínculo tradicional y cultural con el Parque Tayrona, que es para ellas un lugar sagrado, de acuerdo con su cosmogonía.

Quigua recordó que para los indígenas no hay una separación entre cultura y naturaleza y que, además, creen que la mejor decisión para salir de la crisis climática es conservar los territorios indígenas que hoy albergan el 80 % de la biodiversidad del mundo.

"La síntesis de toda la lucha histórica de todos los pueblos indígenas que es el respeto a la libre autonomía y a la libre autodeterminación de los pueblos", dijo la concejala que estimó que no pueden prevalecer "los negocios sobre la vida" e insistió en que lo que "le pase a la tierra nos pasará a todos".

Duque presentó en la cumbre del clima COP26 en Glasgow (Escocia) la iniciativa "Camino a Cero", la estrategia de largo plazo que orientará la gestión para atender la crisis climática y con la que busca alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050 y reducir en un 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

REUNIÓN CON LA CORTE CONSTITUCIONAL

Por otro lado, Tomás Torres, que acompaña la concentración en Bogotá, dijo a Efe que los indígenas además de "exigirle" al Gobierno Nacional respetar la autonomía de los pueblos indígenas están a la espera de lograr una audiencia con la Corte Constitucional a la que expondrán sus quejas.

"Tenemos una situación dentro del pueblo arhuaco dentro de la cual el Gobierno Nacional se ha prestado para crear la división que tiene como pueblo", dijo Torres al referirse al supuesto reconocimiento que hace Duque de autoridades que no han sido nombradas por los arhuacos.

La protesta de los indígenas arhuacos se mantendrá "hasta que el Gobierno nos dé una respuesta positiva".