Inés Arrimadas reitera que una "gran coalición" PSOE-Cs-PP "hubiera dado una estabilidad maravillosa" a España

BADAJOZ, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reiterado que una "gran coalición" entre PSOE, Ciudadanos y PP tras las últimas generales "hubiera dado una estabilidad maravillosa" a España.

De hecho, la dirigente nacional de Cs ha recordado que desde que se celebraron elecciones generales propuso a Pedro Sánchez "sumar PSOE, Cs y PP" que a su juicio "hubiera dado una estabilidad maravillosa", y que "no hubiéramos hablado en toda la legislatura de Bildu ni de las tonterías de Rufián ni de Junts por Catalunya", sino que se hubiera "hablado de reformas de país, con una mayoría maravillosa".

Algo que, para Arrimadas, "no es una utopía", ya que "una gran coalición es lo que han tenido en Alemania", por lo que en España se podría "haber hecho un acuerdo, no a lo mejor dentro del Gobierno, pero de estabilidad", y "eso no lo cogió Pedro Sánchez".

Inés Arrimadas se ha pronunciado de esta forma este viernes en Badajoz, donde ha ofrecido la conferencia 'Una alternativa liberal para España', en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura, a preguntas sobre la posición de Ciudadanos tras la salida de Albert Rivera del partido.

En ese sentido, Arrimadas ha recordado que además de proponer esa "gran coalición" tras las elecciones, también tendió "la mano a Pedro Sánchez para sacar los PGE" del pasado año, y así lo vió "toda España durante meses, pero que Sánchez eligió coger la mano de Bildu y Esquerra".

"Yo esa espinita, si me lo permiten, me la quité el año con los PGE, porque si Sánchez no ha querido pactar los PGE con Ciudadanos, en vez de con Bildu y Esquerra, difícilmente creo que hubiera trabajado para hacer un gobierno con Ciudadanos", en lugar de la repetición electoral, que "él pensaba que le iba a salir muy bien, pero que al final no le salió tan bien", ha dicho.

Por eso, Arrimadas ha señalado que se siente "muy orgullosa de haberlo intentado", y ha explicado que "en esos meses que estuvimos negociando", Cs evitó "que en esos presupuestos del año pasado se subiera el IVA a la educación privada, el IVA de la sanidad privada, y que no se subiera el IRPF a los 60.000 euros", tras lo que ha lamentado que "finalmente tiraron por el camino de Bildu y Esquerra"