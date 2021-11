Inés Arrimadas sostiene que España tiene "el peor Gobierno posible en el peor momento posible"

BADAJOZ, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha sostenido que España tiene "el peor Gobierno posible en el peor momento posible", y que "los grandes problemas" del país "son los mismos que hace unos años" y que no son "nuevos".

Entre estos "grandes problemas", ha enumerado la precariedad, la falta de inversiones, la "poca" competitividad fiscal respecto a otros países, la "baja" calidad educativa, la corrupción o "el que haya una multitud de organismos públicos y luego no haya buenas infraestructuras".

Inés Arrimadas se ha pronunciado de esta forma este viernes en Badajoz, donde ha ofrecido la conferencia 'Una alternativa liberal para España', en el marco de Los Desayunos de El Periódico Extremadura.

En su intervención, ha considerado que en España se ha tenido una "alternancia" de PP y PSOE que "es verdad que han hecho cosas bien" dado que en Cs reconocen, valoran y mantienen "las cosas que se han hecho bien", al tiempo que ha reafirmado que "ya no es momento de alternancia, ahora es momento de alternativa" y de "una alternativa liberal para España", que cree en la meritocracia, en la igualdad de oportunidades, en las libertades "siempre, no solo para algunas cosas sino para todas".

"Creo que para Badajoz, para Extremadura, para el conjunto de España es una alternativa muy muy necesaria, y también una alternativa reformista, los grandes problemas de España que tenemos son los mismos que hace unos años", ha continuado, para matizar que "son problemas que sí que se pueden acuciar en estos momentos" y que "es verdad que no son problemas nuevos".

Ante ello, ha defendido "esa alternativa valiente, reformista, que no tiene complejos a la hora de decir determinadas cosas que, para otros partidos, a lo mejor son muy costosas", y ha sostenido que cree "de verdad que es absolutamente necesario para España".

PRESIDENCIA DE CIUDADANOS

Seguidamente, Inés Arrimadas ha expuesto que "con ese convencimiento" asumió la presidencia de Ciudadanos, "en un momento muy complicado" para el partido y ha tildado además de "curioso" que lo hiciera el 8 de marzo de 2020, por lo que, como ha comentado, llegó "con una pandemia debajo del brazo".

En este sentido ha aseverado que entre el público se encontraban representantes empresariales o de la Cámara de Comercio que saben "muy bien lo que es levantar proyectos en momentos difíciles", que quedó con el sector privado y que ha trabajado tanto en el sector industrial como en el sector de la consultaría.

"No me puedo sentir más motivada para relanzar este proyecto que es no solo necesario, sino que para mí es imprescindible para nuestro país", ha remarcado, junto con que allí donde gobierna Ciudadanos "demostramos que podemos gobernar bien", como en el caso de Extremadura donde gobierna, según ha cifrado, para unos 220.000 extremeños.

Así, ha citado la presencia en este acto del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o el de Villafranca de los Barros, José Manuel Rama, ambos de Cs, o la de diputados regionales de la formación 'naranja' en la Asamblea, donde representan "una oposición útil, exigente y responsable".

"Era impensable ganar las elecciones en Cataluña que sirvió, y tanto que sirvió para frenar el separatismo, como sirvió la manifestación de un millón de personas en las calles para que en todo el mundo se dieran cuenta de que no era verdad eso de que Cataluña se quería independizar", ha hecho hincapié Arrimadas, que ha sumado que "había una minoría, grande pero minoría, que quería separar a los catalanes del resto de españoles", como también era "impensable cambiar el gobierno de Andalucía después de 40 años".

Sobre esto último, ha reconocido como andaluza que fue una de las noches "más felices" de su vida y que, en concreto, la "victoria" de Cs en Cataluña y el cambio en el Ejecutivo autonómico andaluz "han sido las dos noches electorales más felices" de su vida, así como que "queda mucho por hacer" y está "convencida" de que tanto su partido como España "puede conseguir cosas que ahora nos parecen impensables".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

En otro momento de su intervención, Arrimadas se ha referido a la financiación autonómica y a que el sistema que se aplica "ahora mismo" de financiación autonómica lo aprobó José Luis Rodríguez Zapatero con Josep Lluís Carod Rovira de ERC, ante lo cual ha preguntado a los asistentes si creen que es "buen sistema para España, un sistema apoyado en un señor como Carod-Rovira", cuando se necesita uno "que vaya pensado a pagar los servicios públicos".

"No a que en una comunidad autónoma hay un partido que luego yo lo necesito para que me mantenga en Moncloa, no, sino a ver cuánto cuestan los servicios públicos, y tener en cuenta varios factores", tras lo cual ha incidido en que hay "muchos" factores a tener en cuenta y no solo la población, aunque sea "importante", para que haya una financiación "justa para cubrir esos servicios públicos y garantizar la igualdad de servicios de todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan".

Para Arrimadas, "si pudiéramos tirar adelante este tipo de iniciativas en España", sería "un país imparable" porque "sin reformas, con el peso del nacionalismo, con la corrupción, con los chiringuitos hemos llegado donde hemos llegado".

"Imagínense ustedes sin esas piedras en la mochila", ha sostenido la presidenta de Cs, que está "absolutamente convencida" de la "oportunidades" que tiene Extremadura y de su "potencialidad" con "buenas" infraestructuras y "buenas" decisiones políticas y que cree "exactamente lo mismo de nuestro país".