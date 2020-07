Inimaginable viaje de López Obrador en avión comercial a EEUU, según senador

México, 6 jul (EFE).- El viaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en avión comercial a Estados Unidos, que comienza este martes, resulta "inimaginable", aseguró este lunes el senador mexicano Ricardo Monreal.

Monreal, coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta, el cual creó y llevó al poder a López Obrador, aseguró que el viaje dejará una "imagen insólita" y un momento para la historia de México

"Lo inimaginable, lo esperado, es cómo un mandatario en la historia de México va a caminar por los filtros usuales de migración y aduanas", dijo Monreal en un vídeo en redes sociales.

"Cómo un mandatario, por vez primera en la historia de México viajará en avión comercial, como cualquier ciudadano o visitante aquel país, insólita será la imagen y esperada", añadió.

Para el senador, ese viaje, bajo esos parámetros, deja clara la austeridad republicana que práctica y postula el presidente. "Eso se llama congruencia, bien por nuestro presidente", añadió.

Con la puesta en venta del lujoso avión presidencial, que se negó a utilizar porque dice que atenta contra su plan de austeridad, López Obrador decidió llevar a cabo sus viajes de trabajo en México en vuelos comerciales y en la visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará lo propio.

Monreal recordó que López Obrador hará su primera gira de trabajo al extranjero el 8 y 9 de julio y su primera visita oficial será "a Estados Unidos, unos de los países más poderosos del mundo y el socio comercial más importantes de México".

Señaló que el mandatario "no necesita un permiso especial del Senado mexicano", institución que se encarga de vigilar la política exterior, porque su salida del país "es de menos de dos días" y tiene hasta 7 días en los "puede no tener la autorización formal".

Dijo que basta con que el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación o de la Cancillería, señale el objeto de su visita y se dé por enterado el Senado mexicano.

López Obrador explicó este lunes que su salida del país se la notificará al Senado y recordó que viajará a EE.UU. para celebrar el inicio del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que arrancó el 1 de julio.

Antes de viajar, López Obrador se someterá a la prueba de la COVID-19, la cual se ha mostrado reacio a practicarse en distintas ocasiones porque no lo ha considerado necesario.

Y aunque, como en otras ocasiones, repitió que no ha manifestado los síntomas, apuntó que no puede viajar enfermo porque "sería irresponsable (...) si allá (en EE.UU.) también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo".