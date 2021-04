Podemos insiste en su buzoneo electoral que "los egoístas e intolerantes son minoría" y que Madrid "no es derechas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha insistido, en las cartas que está enviando a los buzones de los madrileños como propaganda electoral de cara al 4M, que "los egoístas e intolerantes son minoría" y que Madrid "no es de derechas", por lo que una gran movilización podrá desalojar al Gobierno actual de la Puerta del Sol.

"No hace falta dedicar esta carta a hablar del daño que han hecho 25 años de privatizaciones, recortes y corrupción en la Comunidad de Madrid, o de la gestión irresponsable de la pandemia por parte de Isabel Díaz Ayuso o del peligro que la ultraderecha pueda entra en el Gobierno. Todo esto ya lo sabes. Creo que es más útil recordar algo que también sabemos, pero que se nos olvida: Madrid no es así, Madrid no es cómo ellos", comienza la misiva firmada por el candidato Pablo Iglesias.

Así, como ha repetido a lo largo de la campaña, en la región madrileña son mayoría "quienes quieren cuidar la sanidad y educación pública, quienes creen que la vivienda es un derecho, quienes defienden la igualdad entre hombres y mujeres, quienes piensan que la economía tiene que estar al servicio de las personas".

"Y son minoría los egoístas y los intolerantes, los que quieren recortar y privatizar los servicios públicos, los que piensan que si te va mal es porque te lo mereces, los que no creen en la igualdad. Son minoría", explica.

No obstante, el líder de Podemos cree que esto se olvida porque "solo se les escucha a ellos". "Se les escucha cada día al poner la televisión. Se les ha escuchado continuamente durante todo este tiempo tan duro, y han hecho mucho ruido mientras una mayoría responsable y solidaria luchaba por salir adelante, avergonzada por tanto bochorno", indicado.

Pero Iglesias tiene esperanza de que esto cambie el día de las elecciones. "En esta campaña vas a oír miles de veces que dicen que no hay nada que hacer, que el partido ya está perdido, que Madrid es de derechas, que el PP ganará estas elecciones, que no hay más remedio que resignarse a un Gobierno de Ayuso con Vox. Pero sabemos que es mentira. Que somos más, que solo tenemos que expresarnos. Que podemos ganarles. El 4 de mayo, que hable la mayoría", concluye la carta.

La masiva está compuesta por la papeleta electoral y un solo un folio DIN A4 a una sola carta, con el texto a la izquierda y un dibujo a la derecha separado en forma de recortable.

En el dibujo aparece una comunidad de vecinos, al estilo del 13 Rue del Percebe, donde se ve a familias de diverso tipo, a una persona bailando, a otra asomada a la ventana con su gato, a una pareja gay con una bandera LGTBI colgada, a un anciano y una fiesta de cumpleaños. Diversos carteles colgados de los balcones conforman el lema 'Que hable la mayoría'. Hay otro con el lema 'Vivan los Servicios Públicos'. En el sobre, blanco, viene impreso el logo de Unidas Podemos.