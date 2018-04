La introducción de ayudas en el REF canario al agua desalada para uso agrícola enfrenta al PP con el resto de partidos

Este es uno de los puntos que significó que Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias (NC) y PP no presentasen sus enmiendas de forma conjunta antes de la constitución de esta ponencia, y ha vuelto a reflejar la disconformidad de las dos formaciones nacionalistas con la postura del Gobierno.

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, afirmó el pasado 11 de abril tras reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández, que el asunto había quedado "clarificado" con el Gobierno. Sin embargo, el PP quiere introducir un "matiz" a la enmienda conjunta que presentaron finalmente CC y NC, que estos dos partidos tachan de "inaceptable".

"No lo admitimos. No. No lo admitimos. Ellos lo consideran un matiz y desde luego, por lo menos Pedro Quevedo y yo, los nacionalistas canarios, no lo admitimos. No lo admitimos", ha sentenciado la diputada de CC, Ana Oramas, al término de la reunión.

"UN TEMA MUY GORDO"

En el mismo sentido se ha expresado el diputado de NC, Pedro Quevedo, quien ha dicho que este es "un tema muy gordo" que no puede aceptarse "en ningún caso". "Hemos trasladado nuestro más enérgico rechazo al Ministerio para que se lo piense", ha continuado, y ha añadido que el Gobierno del PP confunde una bonificación con "el derecho histórico al agua de abasto".

Según Quevedo, la propuesta del PP no solo "empeora visiblemente" la enmienda de CC y NC, sino el propio REF de 1994. Por su parte, Oramas ha advertido de que la posición del resto de partidos sí es favorable a esta enmienda y ha instado al PP a "pensarse" si acepta la enmienda o pierde la votación en la ponencia.

Por su parte, la parlamentaria 'popular' Ana Zurita ha explicado que la subvención para el agua desalada está "contemplada y aceptada", y que su grupo únicamente introduce "un matiz". Así, ha detallado que el PP pretende incorporar a la enmienda la Directiva Europea 2060 de la Comisión Europea del Parlamento Europeo, una "directiva vigente" que regula este tipo de ayudas, para matizar "cómo se produciría el tema de la desalación para agua agrícola". "La enmienda está prácticamente aceptada. No es un asunto de gravedad", ha asegurado.

La secretaria general de Podemos en Canarias y diputada nacional, Meri Pita, ha definido las ayudas al agua desalada como un aspecto "fundamental" del REF, habida cuenta de que, según ella, el sector primario de las Islas "está hundido en la miseria". "Con el tema del agua encima están poniendo pegas, eso responde a presiones de 'lobbys'", ha lamentado.

Desde Ciudadanos (Cs), el diputado Saúl Ramírez ha garantizado que su grupo está a favor de que haya compensaciones al agua desalada, pero ha matizado que su partido esperará a leer "la letra pequeña" del trámite final para velar por que esta ayuda sea "solvente a medio y largo plazo".

COMBATIR LA POBREZA

Por otra parte, los miembros de la ponencia se han referido a la enmienda de NC y CC para recoger en el REF que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinen una partida concreta para combatir la pobreza en el archipiélago.

"No hay unanimidad porque básicamente esto no lo ve el PP", ha criticado Quevedo, mientras que Oramas confía en que saldrá adelante esta enmienda porque "un partido se ha quedado solo". Podemos y Cs también están a favor de esta enmienda porque, en palabras de Ramírez, este "tiene que ser un REF para todos, sobre todo para los más vulnerables".

Zurita ha adelantado que el PP trasladará a la ponencia una alternativa transaccional porque desde su partido creen que la propuesta de CC y NC solo busca una ayuda. "Nosotros trataremos de incorporar además una complementación que propicie la integración laboral de las personas que estén en la pobreza", ha aseverado.

En la ponencia de este martes solo se han votado cuatro enmiendas: aquellas en las que había unanimidad, tal y como habían decidido los grupos previamente. Entre ellas, destaca la desvinculación del REF del sistema de financiación general, lo que Oramas ha tildado de "magnífica noticia".

SE PONEN "LA MEDALLA"

Pita, eso sí, ha reprochado a las formaciones nacionalistas canarias que "se pongan la medalla" por la desvinculación del REF cuando, según ella, "han tenido que esperar a que venga Podemos" para conseguirla. "Durante todo el proceso del REF, de la dictadura para acá, a nadie se le había ocurrido que nuestro acervo histórico tenía que salir de nuestra fuente de financiación", ha asegurado.

Por último, el diputado de NC ha celebrado que el Ministerio haya retirado "por fin" la cuestión de la tarifa "bonificable" del descuento de residentes para viajes interinsulares --el otro punto que rompió el preacuerdo entre PP, CC y NC--, aunque ha criticado que algunos diputados quieran "discutir los porcentajes" del transporte marítimo.

Actualmente, los residentes canarios cuentan con un descuento del 75 por ciento en sus viajes interinsulares por mar o aire, y con una compensación del 100 por ciento al transporte marítimo de mercancías.