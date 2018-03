El inventor danés niega que el descuartizamiento de la periodista tuviera una raíz erótica

El inventor danés Peter Madsen, acusado de matar y torturar a la periodista sueca Kim Wall en agosto en su submarino, negó hoy ante un tribunal de Copenhague que el descuartizamiento de la reportera tuviera un motivo erótico.

Madsen, que sostiene que Wall murió accidentalmente asfixiada por el monóxido de carbono emitido por el sumergible mientras él estaba en cubierta, afirmó que la decisión de trocear el cuerpo la tomó "en una situación de enajenación" y apeló a lo "traumático" de la experiencia para no dar detalles o explicar por qué la decapitó.

"No tengo ganas de hacer de esto algo racional. No lo fue, no estaba planeado. No me inspiré en ninguna película. Estaba en una situación horrible y había una muerta que era mi responsabilidad", dijo en la segunda vista del juicio, que se reanudó hoy.

El inventor se mostró inseguro y algo abatido, y reveló que una herida que lucía en la nariz se la había hecho al golpearse con la cabeza en la celda, un gesto irracional como el de haber pedido hoy a los guardas que lo escoltaban que le "apretasen" más las esposas.

Madsen se vio acorralado en varios momentos por las preguntas del fiscal, que cree que llevó al submarino el día del crimen destornilladores, una sierra y cuchillos; ató a Wall, la golpeó y le practicó cortes y pinchazos en los genitales antes de matarla.

El acusado afirmó que ese material ya estaba abordo para tareas de mantenimiento y que los cortes no tuvieron raíz sexual, sino que fueron hechos cuando ya estaba muerta para que el cadáver no se hinchara, ya que quería ocultar la trágica muerta de la periodista.

Más comprometido se vio al justificar los vídeos de torturas y decapitaciones -con figuras animadas o personas reales- encontrados en su disco duro -que asegura prestó también a una amiga-, así como textos sobre cómo ensartar objetos en los genitales, que justificó por su curiosidad y su tendencia a simpatizar con los débiles.

"No sé si me fascinaba en especial. Me fascinan los aviones de combate, pero eso no significa que me masturbe frente a un F-16", dijo desafiante al fiscal, a quien llamó varias veces por su nombre.

Considerado un héroe nacional por sus diseños de submarinos y proyectos espaciales, Madsen invitó a Wall el 10 de agosto a hacer en su submarino la entrevista que le había solicitado meses atrás.

Cuando las autoridades danesas y suecas llevaban horas buscándolos, Madsen reapareció el día 11 al sur de Copenhague, solo, y tuvo que ser rescatado al hundirse su submarino, el "Nautilus UC3", de forma deliberada, según ha demostrado la investigación.

El popular inventor, que ha ido cambiando su declaración a medida que los trozos del cuerpo eran rescatados del mar en una búsqueda que duró varios meses, está acusado de homicidio, relación sexual sin coito y trato indecente del cadáver, único delito que admite.

El fiscal pide cadena perpetua o, en su defecto, custodia, una pena prorrogable de forma indefinida para presos especialmente peligrosos y que también reclama en su dictamen el Consejo de Medicina Forense, que tras un examen mental lo califica de "perverso", "desviado sexual" y con rasgos psicopáticos.