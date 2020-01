La investidura por etapas: madrugón, día de Reyes y votaciones ajustadas

La tercera sesión de investidura de Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno será peculiar porque comenzará mañana en el Congreso con un madrugón considerable, avanzará por casi todo el fin de semana, tendrá al día de Reyes en medio y se resolverá el martes con una votación ajustadísima.

La guía para seguir el que se prevé tercer intento exitoso de Sánchez en una investidura (tras los fiascos de marzo de 2016 y de julio del año pasado) debe indicar, antes de entrar en materia, que comenzará un sábado 4 de enero a las 9.00 horas y que tendrá una primera votación poco antes de que las cabalgatas de los reyes magos recorran las calles de España.

Debe añadir que si esta primera votación no alcanza la mayoría absoluta (176 o más "síes" a Sánchez), habrá una segunda 48 horas después y que, por tanto, ese día de en medio es el de Reyes y el de los regalos, así como la Pascua Militar.

Etapas de la investidura:

4 DE ENERO. MADRUGÓN Y DEBATE

Además de por todo lo dicho, el pleno de la sesión de investidura que se iniciará mañana en el Congreso será particular porque romperá el formato de los cuatro anteriores (tres en 2016 y uno en 2019). No arrancará el candidato a las 12.00 horas y no habrá un receso a la hora habitual del almuerzo.

Mañana, Sánchez, el candidato por encargo del rey, comenzará a exponer su programa de gobierno a las 9.00 horas.

A la espera de que la Junta de Portavoces apruebe los tiempos de intervención mañana, antes del arranque del debate, fuentes parlamentarias han indicado a Efe que el receso se calcula que dure hora y media o dos horas.

Cuando acabe este paréntesis que la oposición dedica a estudiar el discurso del candidato, el líder del PP, Pablo Casado, subirá a la tribuna de oradores.

Tras él, la secuencia de los grupos parlamentarios que intervendrán será ésta, de mayor a menor representación: Vox, Unidas Podemos, Grupo Plural, ERC, Cs, PNV, EH Bildu y Mixto.

Lo previsto es que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ceda parte de su tiempo al representante de En Comù Podem y al de Galicia En Común, y lo mismo hará la portavoz del Grupo Plural, Laura Borràs (JxCat), con los de Más País, Compromís, BNG, CC, NC, PRC y Teruel Existe.

Los tiempos de intervención inicial serán de 30 minutos y las réplicas, de 10. Seguramente habrá dúplicas de unos cinco.

El candidato puede tomar la palabra para responder uno a uno a sus opositores, o hacerlo globalmente cuando acaben sus turnos. Además, no tiene límite de tiempo.

Si a esto se suma que hay diez grupos parlamentarios, la cifra más alta desde 1979, se espera un debate larguísimo.

Un apunte llamativo: será el estreno en una investidura de Inés Arrimadas y de Íñigo Errejón.

Y será la "primera vez" parlamentaria de Teruel Existe y de la CUP.

5 DE ENERO. PRIMERA VOTACIÓN

Colocar el comienzo del debate de investidura el día 4 a las 9.00 horas obedece a una razón situada el día 5: la hora de la primera votación.

La intención de la Mesa del Congreso es que ese momento no coincida (en la medida de lo posible) con el ceremonial previo del Día de Reyes: cabalgatas, regalos y ambiente familiar.

La idea, que ya se verá si cristaliza, es que sea el PNV el último grupo en intervenir mañana, de modo que EH Bildu y los partidos del Grupo Mixto (UPN, Foro y la CUP) sean los que repliquen al candidato el domingo.

Ello podría ubicar la primera votación antes de las 15.00 horas del 5.

Se producirá un retrato original del reparto de votos en el hemiciclo: en el lado del "sí" estarán PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC y Teruel Existe; en el lado del "no", PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC y Foro; en la abstención, ERC y seguramente Bildu.

En números: 166 "síes", 164 "noes" y 18 abstenciones.

Faltan por desvelar su voto el diputado del BNG y la de CC. El margen es ajustadísimo.

Sería un "sorpresón" que algo inesperado reporte a Sánchez 176 votos a favor, así que se celebrará una segunda votación 48 horas después.

7 DE ENERO.SEGUNDA VOTACIÓN

Este día final del debate de investidura es más breve: el candidato vuelve a exponer su programa de gobierno, pero dispone de 10 minutos. Los líderes de la oposición, en lógica, vuelven a replicarle, pero en 5 minutos.

Llegará entonces la segunda votación, a partir de un instante que no puede estar dentro de las 48 horas siguientes al de la primera.

Como se requieren ya más "síes" que "noes", puede que el martes que viene, a partir de las 15.00 horas, haya presidente del Gobierno, y por tanto, un nuevo Ejecutivo dotado, por fin, de funciones.

Batet, entonces, irá al Palacio de la Zarzuela a comunicarlo al rey.

Acabará el guión de la investidura.

Empezará, "de facto", el de la legislatura.

Por Ángel A. Giménez