Un juez investiga a la exalcaldesa de Badalona y a su equipo por prevaricar

Un juez investiga a la exalcaldesa de Badalona (Barcelona) Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, y a los otros miembros de su equipo de gobierno a raíz de una querella por prevaricación de una constructora, que les acusa de suspender la concesión de licencias de obras para favorecer a una entidad afín.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Badalona admite a trámite la querella de Vértice Ensanche contra Sabater y los extenientes de alcalde de Guanyem Badalona En Comú Oriol Lladó, Alex Mañas, José Antonio Téllez, Eulàlia Sabater y Francesc Ribot, así como los concejales que la apoyaban: Francesc Duran, Fátima Taleb, Agnès Rotger y María de los Ángeles Gallardo.

La constructora se querelló contra todo el equipo de gobierno y los concejales que en un pleno municipal de enero de 2016 votaron a favor de suspender durante un año la concesión de licencias urbanísticas de edificación, reforma, rehabilitación, uso y cambio en la confluencia entre las calles Sant Anastasi y Francesc Layret, donde se encuentra un inmueble arrendado por la entidad "El Círcol".

Según la querella, a la que ha tenido acceso Efe, este acuerdo municipal no respondía a "ninguna necesidad real de modificar el planeamiento", sino a un "dictado caprichoso" por parte del gobierno municipal "con el único objetivo de favorecer el interés particular de 'El Círcol", una entidad afín a Sabater y su equipo.

La constructora considera que la "única finalidad" del acuerdo era frenar "de forma injusta" al menos durante doce meses el proyecto constructivo que Vértice Ensanche había promovido para el edificio ocupado por "El Círcol", una entidad "claramente posicionada a favor de los posicionamientos" del equipo de Sabater, que perdió la alcaldía en junio pasado tras una moción de censura del PSC con el apoyo del PP.

"Los querellados eran conscientes de que dictaron una resolución a sabiendas de su injusticia con el único objetivo de favorecer un interés particular, el de 'El Círcol', que no el interés general, frente a otro particular, igual de legítimo, como el de la promotora Vértice Ensanche", indica la querella.

De hecho, la constructora resalta que, más de dos años después de que se adoptara esta suspensión cautelar, el consistorio de Badalona no ha efectuado "ningún tipo de estudio, reforma o modificación de la zona afectada por la suspensión".