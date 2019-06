Se investiga si la mujer de Alboraya murió por estrangulamiento

El cuerpo de la mujer a la que supuestamente mató su pareja, que luego se suicidó en Alboraya (Valencia), no presentaba heridas y se investiga si puedo morir por estrangulamiento, han indicado fuentes conocedoras de la investigación.

El delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana en funciones, Juan Carlos Fulgencio, ha admitido este martes que hubo "confusión porque se encontró un cuchillo manchado de sangre" pero ha añadido que "en principio, la víctima no presenta heridas y hay que determinar cuáles son las causas y cómo sucedieron los hechos".

El cuerpo de Beatriz, de 29 años, fue encontrado este lunes en su domicilio del barrio de Port Saplaya y su pareja, de 48 y origen rumano, al parecer se autolesionó las muñecas y se clavó un cuchillo en el pecho antes de lanzarse por el balcón cuando la Policía y los bomberos entraron al domicilio.

Fulgencio, que ha participado en el minuto de silencio convocado en la Delegación de Gobierno por quien podría ser la víctima número mil de violencia machista en España, ha incidido en que, aunque había mucha sangre, la víctima no presentaba heridas y la autopsia determinará "lo que a todas luces es un homicidio presumiblemente por parte de su pareja, que luego acaba arrojándose al vacío".

"Aunque estamos tratando -el caso- como de violencia de género, las causas del fallecimiento no están determinadas aunque por parte de la Guardia Civil se instruyen diligencias por un delito de homicidio doloso, de violencia de género contra la mujer", ha apuntado para indicar que lo tramitará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Moncada.

Ha lamentado "otro triste minuto de silencio" por una víctima de violencia machista y ha trasladado el pésame a la familia y amigos de Beatriz, además de advertir de que la sociedad ha de estar "vigilante" para detectar los casos y evitar "la causa más grave de la violencia machista, que es el asesinato de mujeres y, en ocasiones, de los hijos".

Fulgencio ha indicado que "no había registros de denuncias" previas y por tanto, "no había vigilancia o seguimiento del caso" aunque ha señalado que "en algún momento determinado la mujer tiene que ser capaz de ver esta situación de peligro, o si no, su entorno".