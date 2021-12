Irán afirma que continuará con su programa nuclear mientras haya sanciones

Teherán, 5 nov (EFE).- Irán afirmó este domingo que no detendrá su programa nuclear hasta que Estados Unidos levante las sanciones económicas, dos días después de que finalizase sin éxito la séptima ronda de negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear de 2015. “Hasta que no se defina claramente el modo en que las sanciones serán eliminadas y se implemente de forma apropiada, no se puede esperar que la República Islámica de Irán cese las medidas nucleares que tomó como reacción a las sanciones”, indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. La nota del ministerio recoge una entrevista con un alto cargo iraní, de quien no se especifica el cargo ni el nombre y que formó parte de la séptima ronda de negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015, según el Gobierno de Irán. Irán ha intensificado su programa nuclear produciendo más uranio enriquecido desde 2019, un proceso que ha acelerado en los últimos meses, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El OIEA además ha denunciado que Irán bloquea las inspecciones de su programa nuclear. Teherán culpó así a Washington del poco avance de las negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia, y Estados Unidos de forma indirecta, para salvar el acuerdo. “Está claro que a reticencia de EE.UU. a la hora de levantar las sanciones es el principal escollo para que progresen las negociaciones”, indicó esta fuente anónima iraní. En el comunicado además se afirmó que los países europeos carecen de “la determinación política necesaria” para salvar el pacto. Respecto al borrador con propuestas sobre la eliminación de las crueles sanciones y el tema nuclear que presentó, Teherán subrayó que cumplen con lo acordado en las seis rondas de negociaciones anteriores y que ninguno de los países participantes pudo encontrar “deficiencias legales” en las mismas. El JCPOA limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones económicas estadounidenses, pero Washington abandonó unilateralmente el acuerdo en 2018, a lo que Irán respondió con la producción de más uranio y de más pureza de lo permitido.