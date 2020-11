Irán niega que fuera asesinado el número dos de Al Qaeda en su territorio

Teherán, 14 nov (EFE).- La República Islámica de Irán negó este sábado que el número dos de Al Qaeda fuera asesinado en su territorio y aseguró que este tipo de acusaciones son creaciones de las autoridades de EE.UU. e Israel.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Saíd Jatibzadeh, negó "enérgicamente cualquier presencia de miembros de ese grupo en Irán", en un comunicado publicado en la web oficial de Exteriores.

El periódico estadounidense "The New York Times" informó el viernes de que, según fuentes de inteligencia no identificadas, Abdullah Ahmed Abdullah, el segundo al mando de Al Qaeda que usaba el nombre de guerra de Abu Muhammad al Masri, fue asesinado a tiros por dos individuos desde una motocicleta en el mes de agosto en las calles de Teherán.

El periódico agregó que Al Masri, quien había sido acusado de ayudar a planear los atentados con bombas en 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África, fue asesinado en Irán por operativos israelíes que actuaban a instancias de Estados Unidos.

Jatibzadeh, que rechazó la presencia de miembros de Al Qaeda en Irán, enfatizó que ese grupo nació debido a las políticas equivocadas de Estados Unidos y sus aliados en la región.

"Washington y Tel Aviv de vez en cuando mintiendo y filtrando información falsa a los medios, intentan retratar a Irán como vinculado con tales grupos para deshacerse de la responsabilidad por las actividades criminales de este grupo y otros grupos terroristas en la región", detalló Jatibzadeh.

El diplomático iraní recomendó a los medios estadounidenses no caer en lo que denominó "la trampa de los escenarios creados al estilo de Hollywood por las autoridades de Estados Unidos y del régimen sionista (en referencia a Israel)".

Jatibzadeh indicó que el enfoque de lanzar cualquier acusación falsa contra la República Islámica de Irán se ha convertido en un "proceso permanente" por parte del "actual gobierno estadounidense" y que "la Casa Blanca con la repetición de tales acusaciones ha intentado implementar más que antes su proyecto de iranofobia".

"Sin lugar a dudas, tales acusaciones se hacen en el contexto de la guerra económica, de informaciones y psicológica integral contra la nación de Irán, y los medios de comunicación no deberían ser una tribuna para difundir mentiras intencionadas de la Casa Blanca contra Irán", subrayó.

Según "The New York Times", Al Masri, que estaba en la lista del FBI de los terroristas más buscados, fue asesinado el 7 de agosto junto con su hija, Miriam, viuda de Hamza bin Laden, quien fue hijo del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

La televisión iraní informó en su momento, citando una fuente de la policía no identificada, de que un motorista había asesinado a tiros a un padre y su hija en la calle Pasdaran, en el norte de Teherán, cerca de la casa del vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, quien perdió la vida durante un magnicidio llevado a cabo por EE.UU. en Irak.

Asimismo, detalló que los asesinados fueron un hombre de 58 años llamado Habib Davud, junto a su hija de 8 años llamada Maryam Davud, que iban en un coche blanco modelo Logan, cuando fueron alcanzados por los disparos.